Coraz więcej Polaków z pozwoleniem na broń. Statystyki szokują

Z analiz „Rzeczpospolitej” wynika, że w 2023 roku w Polsce wydano rekordową liczbę pozwoleń na broń. Pozytywnego rozpatrzenia doczekały się wnioski złożone przez 40,9 tys. osób – o 3,5 tys. więcej niż rok wcześniej.

Policja podała statystyki

Zgodnie ze statystykami opublikowanymi na stronie Komendy Głównej Policji w grudniu ubiegłego roku stosownym dokumentem dysponowało niemal 324 tys. Polaków, posiadających ponad 843 tys. pistoletów i karabinów. W 2022 roku pozwolenie miało 268,7 tys. osób, a w ich rękach pozostawało 760,2 tys. sztuk broni palnej – dwukrotnie więcej niż osiem lat wcześniej.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko zauważył, że zwiększone zainteresowanie może wynikać z niestabilnej sytuacji geopolitycznej. – Sam kupiłem sobie broń, choć tylko czarnoprochową. To kwestia odpowiedzialności za moją rodzinę. Mieszkam w regionie, do którego Ruscy mogą dotrzeć w pół godziny – przyznał polityk.

Wzrost zainteresowania bronią palną

Autor bloga Trybun.org.pl mec. Andrzej Turczyn stwierdził z kolei, że wojna w Ukrainie prawdopodobnie nie jest jedynym czynnikiem, który wpłynął na podejście Polaków. – W każdym normalnym społeczeństwie istnieje grupa, która chce posiadać dostęp do broni. W Polsce wskutek regulacji istniejących przez kilkadziesiąt lat do 2011 roku nie było to możliwe – zauważył.

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Osoba, która chce je otrzymać, musi mieć ukończone 21 lat, posiadać stałe miejsce pobytu na terytorium Polski oraz zdolność psychiczną i fizyczną, stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi. Wnioskujący nie może być uzależniony od alkoholu i substancji psychoaktywnych ani skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa.

