Kulisy rozmów o kandydacie na prezydenta z PO. „Otoczenie Donalda pcha go do startu”

– Otoczenie Donalda pcha go do startu w wyborach prezydenckich. To byłoby zwieńczenie jego kariery. Czy ostatecznie Donald się na to zdecyduje? Wciąż zleca badania. Dla niego najistotniejsze jest to, żeby Hołownia nie został prezydentem – opowiada nasz rozmówca z PO.

Jego zdaniem, w partii jest poważna obawa, że jeśli do drugiej tury wejdzie Trzaskowski i Hołownia, to ten drugi może wygrać przewagą konserwatywnych głosów wyborców PiS.

– Kiedy do II tury nie wejdzie kandydat PiS-u, część wyborców przeniesie swoje głosy na kogoś innego. I nie będzie to lewicowy Rafał – opowiada nasz rozmówca.