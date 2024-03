Gwałt w centrum Warszawy. Nie żyje 25-letnia ofiara

Informację o śmierci kobiety jako pierwsza przekazała Wirtualna Polska. – Pacjentka dzisiaj, w godzinach przedpołudniowych zmarła. Mogę tylko powiedzieć, że zmarła w mechanizmie śmierci mózgu, dalszych przyczyn niestety nie mogę ujawniać – potwierdziła w rozmowie z „Wprost” Barbara Mietkowska, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kobieta trafiła do szpitala w poniedziałek, 25 lutego, po tym jak dozorca budynku przy ul. Żurawiej znalazł ją nagą i nieprzytomną na schodach. Policja ustaliła, że została zaatakowana przez zamaskowanego sprawcę. Mężczyzna zaszedł ją od tyłu, przyłożył jej do szyi nóż, a następnie – dusząc ją i zatykając jej usta – zaciągnął ją do pobliskiej bramy.

Funkcjonariusze prowadzili na miejscu czynności, które doprowadziły ich do podejrzanego. W wynajmowanym przez niego lokalu zabezpieczono duży nóż kuchenny i kominiarkę, a także skradzione ofierze telefony komórkowe i portfel. Mężczyznę zatrzymano i przedstawiono mu zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

