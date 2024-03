12 osób potrąconych na przejściu w Szczecinie. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w piątkowe popołudnie doszło do groźnego wypadku w centrum Szczecina. Rozpędzony samochód wjechał na przejście dla pieszych przy Placu Rodła. Doszło tam do potrącenia łącznie 12 osób. Wśród poszkodowanych są ciężko ranni. Służby informują, że nie jest to ostateczny bilans, bo wskutek ucieczki kierowcy ucierpiały kolejne osoby.

Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. To właśnie podczas ucieczki miał zderzyć się jeszcze z kilkoma samochodami. Jak informuje Głos Szczeciński, powołując się na relacje świadków, kierowca poruszał się samochodem marki Ford. Miał on zostać zatrzymany prawdopodobnie przez świadka. „Kierujący przejechał samochodem na czerwonym świetle” – podano .

– Rozpędzone auto wjechało w grupę ludzi przechodzących przez przejście. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Mamy 12 osób ciężko rannych. Na miejscu są wszystkie służby. Akcja trwa, mogą występować utrudnienia w ruchu, ponieważ jest do centrum miasta w godzinach szczytu – powiedział na antenie TVN24 Tomasz Kubiak z PSP w Szczecinie.

Jak zastrzegł, 12 osób to nie jest ostateczny bilans tego zdarzenia. Pojawiają się informacje o kolejnych poszkodowanych w wyniku ucieczki. Nie wiadomo, czy policji udało się zatrzymać podejrzanego o spowodowanie wypadku. Na miejscu pojawiają się kolejne służby, które starają się pomóc poszkodowanym.

