Stanowcza deklaracja prezydenta. „Nie jestem zwolennikiem tego, by reprezentowali Polskę”

W piątek, 1 marca prezydent wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Na tej pamięci musimy wychować kolejne pokolenia młodzieży w Polsce po to, żeby Polska trwała – mówił podczas spotkania z mieszkańcami powiatu mławskiego.

Prezydent upamiętnił Żołnierzy Wyklętych

Andrzej Duda podkreślił, że obecnie również obserwujemy wzrost zagrożenia, którego przejawem jest wojna w Ukrainie. – Od setek lat są tacy sami: wielkoruskość, imperializm i ciemiężenie innych narodów, podporządkowanie ich sobie, wykorzystywanie niewolniczej pracy, mordowanie, zsyłki na Wschód, niszczenie rodzin, porywanie dzieci. Dzisiaj to wszystko zna Ukraina – stwierdził.

Głowa państwa zaznaczyła, że w trudnym czasie szczególnie istotny jest odpowiedni sposób zarządzania krajem. – Chcemy uczciwej współpracy, uczciwej konkurencji, uczciwego biznesu. Chcemy też, żeby Polska była uczciwie reprezentowana i uczciwie rządzona – wyjaśnił Andrzej Duda.

Andrzej Duda o potomkach kolaborantów

– Jeżeli ktoś w rodzinie ma historię oprawców, którzy pastwili się nad Polakami, patriotami, którzy uczestniczyli w obławach na Polaków, którzy uczestniczyli w mordowaniu przez NKWD, którzy chcieli nam tutaj zbudować komunistyczny ustrój pod patronatem Sowietów, to niech sobie spokojnie pracuje, ale nie pcha się na afisz, bo nie ma na tym afiszu dla niego miejsca w wolnej Polsce – powiedział.

Prezydent przyznał, że zdaje sobie sprawę z trudnej historii niektórych rodzin i różnych motywacji popełnianych przez nie błędów. Zapewnił też, że nie jest przeciwny ich udziałowi we współtworzeniu dobrobytu kraju. – Ale nie jestem zwolennikiem tego, by reprezentowali Polskę. Nie jestem zwolennikiem tego, by reprezentowali polskie interesy – podsumował.

