Samochód uderzył w grupę pieszych. Nowe informacje o wypadku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 1 marca, krótko po godzinie 15:00. Wtedy rozpędzony ford wjechał w grupę osób na Placu Rodła w Szczecinie. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia powodujące kolejne szkody. Łącznie w tym incydencie ucierpiało 19 osób, które trafiły do szczecińskich szpitali. Dwie z nich są w stanie ciężkim, ale stabilnym. W Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego zwołano sztab kryzysowy.

Kierowca został zatrzymany przez świadków zdarzenia. Chwilę później mężczyzna trafił w ręce policji, co szczecińska komenda potwierdziła w krótkim komunikacie. „Zatrzymany kierujący to 33-letni mieszkaniec Szczecina. Mężczyzna został zatrzymany dzięki osobom postronnym, które ujęły w/w” – wskazano. Przedstawiciel służb na wspólnej konferencji prasowej z wojewodą zachodniopomorskim poinformował, że podejrzany jest narodowości polskiej.

Wypadek w Szczecinie. Sprawcy „wydawało się, że ktoś go goni”

Radio ZET ustaliło nieoficjalnie, że tuż po zatrzymaniu przez śledczych 33-latek miał tłumaczyć, że wydawało mu się, że ktoś go goni. „Dlatego miał zacząć uciekać” – podaje rozgłośnia. Funkcjonariusze nie odnieśli się jeszcze do tych doniesień. Rzecznik prasowy szczecińskiej policji podawał wcześniej jedynie, że mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie był wcześniej notowany.

— Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od czterech lat leczy się psychiatrycznie. W tej chwili są weryfikowane te wszystkie informacje w placówkach służby zdrowia – mówił w piątek zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Marek Jasztal.

Sprawca wypadku w Szczecinie „wysiadał przez okno”

Portal wszczecinie.pl dotarł do świadka zdarzenia. – Wysiadał przez okno, bo drzwi się nie chciały otworzyć. Trzymali go jacyś faceci. On był bardzo spokojny, nie miał żadnego wyrazu twarzy. Tego mężczyznę przytrzymał taki pan w czerwonej kurtce, gdyby nie oni, to by uciekł – przekazał lokalnym mediom.

Policjagromadzi materiał dowodowy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy sprawca może usłyszeć zarzuty ani jaka grozi mu kara.

