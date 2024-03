Niechlubne „wyróżnienie” dla Przemysława Czarnka. Piotr Zelt: Tego k**asa podwójnie szlag trafi

Przemysław Czarnek na początku stycznia wygrał w plebiscycie „Dzban Roku 2023”, organizowanym przez Michała Marszała z „Tygodnika NIE” oraz Make Life Harder. Polityk PiS w finale otrzymał 309 632 głosy i pokonał Grzegorza Brauna z Konfederacji, którego internauci wskazali 152 205 razy. Wcześniej wygrał też plebiscyt za 2021 r.

Przemysław Czarnek o „docenieniu” przez internautów

Czarnek został zapytany o „wyróżnienie” w połowie lutego w Kanale Zero. – Drodzy lewacy, polecam się na przyszłość, jeszcze dwie takie nagrody „Dzban Roku” i pewnie zamiast 121 tys. będę miał 150 tysięcy – powiedział, nawiązując do jego wyniku w wyborach parlamentarnych. – Robicie mi tylko dobrze, ogromnie dziękuję. Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy: „Polskość to nie wstyd, polskość to duma”, będzie stał u mnie na biurku – dodał.

W trakcie programu z prowadzącym rozmowę skontaktowali się organizatorzy plebiscytu, którzy zadeklarowali, że osobiście dostarczą nagrodę byłemu szefowi MEiN. – Ja nie muszę się ze wszystkimi spotykać. Jak macie ten dzban, to go przywieźcie. Postawię go na swoim biurku i będę nagrywał przy nim kolejne podsumowania tygodnia na kanale YouTube. Ten dzban będzie stał. Zapraszamy od godziny 9 do godziny 16, biuro poselskie jest zawsze otwarte – skomentował Czarnek.

Statuetka „Dzbana Roku” w procesie tworzenia. Piotr Zelt komentuje

„Statuetka Dzbana Roku – której tak bardzo domagał się Przemysław Czarnek – już się tworzy” – poinformował w mediach społecznościowych Marszał. Podziękował także pracowni oraz Make Life Harder. „Nie wręczajcie temu naz***owi, od razu na WOŚP. Pójdzie za grubą kasę i dobro sprawi. A tego k**asa podwójnie szlag trafi” – skomentował sytuację aktor Piotr Zelt.

