Jak zmieniła się Polska po wyborach? Z badania płynie prosty wniosek

W badaniu Ipsos dla OKO.press i TOK FM zapytano o to, jak zmieniła się Polska po ostatnich wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. Uczestnicy mieli do wyboru trzy odpowiedzi. Rozkład głosów wskazuje na znaczący podział społeczeństwa w tej kwestii.

Nowy sondaż ujawnia nastawienie Polaków. Tak zmienił się kraj po wyborach

38 proc. ankietowanych stwierdziło, że zaszły zmiany „na lepsze”. Przeciwnego zdania było 32 proc. uczestników badania, którzy ocenili, że od czasu październikowych wyborów ich życie zmieniło się „na gorsze” (32 proc.). Zdaniem 23 proc. respondentów, przez ostatnie miesiące w naszym kraju „nic się nie zmieniło”.

W sondażu uwzględniono też m.in. wiek respondentów. Okazuje się, że zmian nie widzi aż 29 proc. dwudziestolatków i 37 proc. trzydziestolatków, za to tylko 12 proc. osób powyżej 60 roku życia. Z badania płynie też wniosek, że w miastach, których ludność przekracza pół miliona mieszkańców, niemal połowo uczestników badania (48 proc.) widzą zmiany jako dobre.

„Im mniejsza miejscowość, tym mniej aprobaty” – piszą autorzy badania, a najgorsze recenzje zwycięska koalicja zbiera na wsi. Tam aż 40 proc. ocenia zmiany „na gorsze”.

Zapytali Polaków o zmiany w kraju. Tak wyglądają odpowiedzi na przestrzeni lat

Autorzy badania porównali jego wyniki z poprzednimi latami. W połowie 2016 roku zmianę „na lepsze” widziało tyle samo osób, co „na gorsze”. Było to ok. 34-35 proc. W tym samym czasie 27 proc. ankietowanych stwierdziło, że „nic się nie zmieniło”.

Przypomniano, że od połowy 2017 r. aż do 2020 r. niemal połowa badanych oceniała, że dokonała się „zmiana na lepsze” (45-49 proc.). Z kolei z końcem 2022 r. 51 proc. uznało, że Polska „zmienia się na gorsze”.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Polacy wskazali winnych protestów rolnikówCzytaj też:

KO stabilnie, PiS w dół, TD w górę. Najnowszy sondaż przed wyborami samorządowymi