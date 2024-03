Skandaliczne słowa Lecha Wałęsy o Jarosławie Kaczyńskim. „Wariatkowo albo samobójstwo”

Lech Wałęsa był gościem Tomasza Lisa na platformie YouTube. Były prezydent na starcie został zapytany o trwającą 30 lat „wojnę” z Jarosławem Kaczyńskim i o poczucie, czy została ona wygrana. Były przywódca Solidarności podkreślił, że „czeka, aż zostaną odkryte dokumenty, w których będzie można zobaczyć, co prezes PiS na niego przygotował”.

– Teczka Kiszczaka została zrobiona na zlecenie Kaczyńskich. Od tego zaczęło się podrabianie dokumentów wszelkich – powiedział Wałęsa. – Wdowa po Kiszczaku była dogadana z PiS-owcami, pana zdaniem? – zapytał Lis. – Pojechali, zagrozili jej i ona się zgodziła – stwierdził były prezydent. Dodał, że „może ona gdzieś zapisała, że to jest wszystko kłamstwo i liczy na to, ale jeśli nie, to na tym świecie już się o tym nie dowiemy, jak ją przekonano”.

Lech Wałęsa o wojnie z Jarosławem Kaczyńskim u Tomasza Lisa. Padła bulwersująca wypowiedź

Lis zapytał także Wałęsę „czy by chciał, żeby po Kaczyńskiego w końcu przyszli i skończył w więzieniu i jaki koniec byłby na niego właściwy”. – Ja już dawno powiedziałem i nie zmienię tego. Brat brata zabije, a potem kończy w wariatkowie albo popełnia samobójstwo. Drugi z braci – powiedział były przywódca Solidarności. Lis odniósł się do tego pytając, czy Wałęsa „zapomina o Matce Boskiej przypiętej w koszuli i przestaje na moment być chrześcijaninem”.

– Nie, nie, nie. Dla przyszłego rozwoju Polski, żeby nikt podobnie nie postępował, musimy sprawy wyczyścić. Tu nie chodzi o to, żeby trzymać w więzieniu czy do więzienia wsadzać. Trzeba doprowadzić do oczyszczenia wszystkiego, co oczyścić należy, by następne pokolenia nie popełniały podobnych błędów – odpowiedział były prezydent Polski. Wałęsa zgodził się z sugestią to już polityczny koniec Kaczyńskiego i PiS.

