Wybory prezydenckie: kogo powinna wystawić PO? Polacy nie mają wątpliwości. Sondaż dla „Wprost”

Przed nami wybory samorządowe, a chwilę potem do europarlamentu. Zwieńczeniem tego wyborczego maratonu będzie zaś wybór głowy państwa. Choć to jeszcze kwestia kilkunastu miesięcy, w przestrzeni publicznej co rusz podnoszona jest kwestia tego, kogo wskaże PO jako swojego kandydata. A precyzyjniej: kogo wskaże Donald Tusk.

Kogo Pani/Pana zdaniem powinna wystawić Platforma Obywatelska do wyścigu o fotel prezydenta Polski w wyborach w 2025 roku?

W badaniu SW Research dla „Wprost”, spośród pięciu nazwisk polityków związanych z Platformą 33,4 proc. głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. To o wiele więcej niż drugi w kolejności Donald Tusk, którego wskazało 10,7 proc. badanych.

Kolejne miejsca zajęli: Radosław Sikorski (5,9 proc.), Adam Bodnar (5,4 proc) i Ewa Kopacz (3,3 proc.).

12,3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź: "Inny kandydat", a aż 29,1 proc. twierdzi, że nie ma w tej sprawie zdania.

Najzamożniejsi za Trzaskowskim

Jeśli chodzi o wskazania na Rafała Trzaskowskiego, to w zasadzie nie ma różnic między kobietami i mężczyznami (odpowiednio 33 i 33,9 proc.). Nieco więcej pań wybiera Donalda Tuska (11,2 proc. wobec 10,1 proc. panów).

Najwyraźniejsza różnica wskazań z podziałem na płeć badanych pojawia się przy nazwisku Radosława Sikorskiego. Jako kandydata na prezydenta Polski widzi go 4,6 proc. kobiet i 7,4 proc. mężczyzn.

Różnice w preferencjach można też zauważyć jeśli weźmiemy pod uwagę wiek ankietowanych. W przypadku Donalda Tuska trend jest wyraźny – im młodsza grupa badanych osób, tym większe poparcie.

W przedziale do 24 lat premiera wskazało 15,2 proc. osób, podczas gdy wśród osób powyżej 50. roku życia – już tylko 9,4 proc.

Rafał Trzaskowski najwyższy wynik osiągnął w przedziale 25-34 lata (37 proc.), Radosław Sikorski w przedziale 35-49 lat (7,2 proc.) – podobnie jak Adam Bodnar (6,8 proc.), a Ewa Kopacz wśród najmłodszych ankietowanych w wieku do 24 lat.

Na Tuska częściej też wskazywały osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (19,1 proc.), tak jak na Trzaskowskiego (36,1 proc.), ale podobny wynik obecny prezydent Warszawy uzyskał także wśród osób z wykształceniem wyższym (37,8 proc.). Najlepiej wykształceni badani częściej wskazywali również na Radosława Sikorskiego (6,7 proc.) i Adama Bodnara (6,6 proc.).

Wśród ankietowanych, którzy zgodzili się określić swój miesięczny dochód (choć należy podkreślić, że nie jest to pełna próba), ci z najniższym dochodem – do 3 tys. zł – znacznie częściej wybierali Tuska (13,2 proc.) niż ci zarabiający najlepiej, powyżej 7 tys. zł (4,3 proc.). W tej drugiej grupie zaś, w sposób wyraźniejszy niż przy jakimkolwiek innym kryterium branym pod uwagę w badaniu SW Research dla „Wprost”, zwyciężył Rafał Trzaskowski (aż 58,2 proc. głosów).

Przy pozostałych nazwiskach te różnice nie są aż tak zauważalne.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28 lutego 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

