„Niedyskrecje parlamentarne”: Kogo Tusk chciałby pozbyć się z rządu? „Nie może z nią wytrzymać”

PiS stara się rozegrać na swoją korzyść protesty rolników. Pomysłów w partii jest kilka. Jednym z nich jest oddelegowanie do komentowania protestów rolniczych Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

– Wypuścić „krakena”! Doradzałem wykorzystanie Ardanowskiego w tym temacie. U rolników ma poważanie – twierdzi polityk PiS.

Jego apel się jednak nie przebił, bo Jan Krzysztof Ardanowski jest na cenzurowanym u Jarosława Kaczyńskiego.

Były minister rolnictwa w rządzie PiS zasłynął ostatnio nawoływaniem do zmiany na stanowisku prezesa partii.

– Nie będę wskazywał następcy Kaczyńskiego. To nie moja rola. Jeżeli jednak partia chce przetrwać, to musi mieć też czytelną politykę kadrową. Ja to zawsze podkreślam, że jestem w PiS ze względu na braci Kaczyńskich — byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, ale sytuacja, kiedy wszystko wisi na jednym człowieku, to nie może być sposób funkcjonowania partii, która przegrała wybory — powiedział w „GW” Jan Krzysztof Ardanowski, pytany o kwestię przywództwa w partii.

Afera wokół Collegium Humanum zatacza coraz szersze kręgi. Według naszego rozmówcy, ujawnienia dyplomów z uczelni zaczęli się obawiać stołeczni politycy, również ci z Platformy Obywatelskiej.

– Jest część stołecznych samorządowców, która robiła studia w Collegium Humanum, pogardliwie nazywanym Collegium „Tumanum” – opowiada nam warszawski polityk.