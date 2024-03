Jest odpowiedź na doniesienia o Hermesie. „To bardzo zaawansowana wyszukiwarka internetowa”

W 2021 r. Prokuratura Krajowa za kierownictwa Bogdana Święczkowskiego miała kupić system szpiegowski Hermes. Narzędzie za 15 mln zł uznawane jest za bardziej zaawansowane niż Pegasus. Jak ustalił TVN24, system wykorzystywano jako narzędzie analizy kryminalnej w Departamencie Przestępczości Gospodarczej. To tam prowadzono ważne dla ekipy Zbigniewa Ziobry śledztwa.

Do tych doniesień odniósł się zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski, który za pośrednictwem mediów społecznościowych Stowarzyszenia Ad Vocem oświadczył, że doniesienia medialna są nieprawdziwe.

Zapewnił, że wbrew sugestiom oprogramowanie nie było wykorzystywane do pracy operacyjnej. „Działa ono na zasadzie bardzo zaawansowanej wyszukiwarki internetowej, pozyskującej dane powszechnie dostępne w internecie. Jest to więc narzędzie OSINT-owe z zakresu analizy kryminalnej. Pozyskane w ten sposób informacje poddawane były weryfikacji procesowej. Nie jest to absolutnie narzędzie do tzw. kontroli operacyjnej, nie przełamuje żadnych zabezpieczeń” – czytamy.

