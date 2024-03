Nie żyje prof. Starosławska. Była dyrektorką jednego z największych w Polsce centrów onkologii

Prof. Starosławska od 2006 do 2016 roku, i ponownie od 2019 roku pełniła funkcję dyrektorki Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana z Dukli w Lublinie. W 2011 roku otrzymała propozycję, by znaleźć się w składzie rady naukowej przy ministrze zdrowia, z której skorzystała.

Od 2002 do 2015 roku, a następnie od 2017 roku pełniła funkcję konsultantki wojewódzkiej w dziedzinie onkologii.

Otrzymywała liczne nagrody i wyróżnienia

Prof. Starosławska była wielokrotnie nagradzana, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – w 2011 roku, Medalem Prezydenta Miasta Lublin – w 2012 roku czy Rycerskim Orderem Świętego Sylwestra – który otrzymała od papieża (obecnie emeryta) Benedykta XVI.

Także w 2023 roku, gdy ówczesny minister zdrowia Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystości wręczenia Orłów „Wprost”, została nagrodzona w kategorii „wybitny naukowiec regionu”.

Miała 71 lat

Tak na wieść o śmierci prof. Starosławskiej zareagował Jarosław Stawiarski, marszałek Lubelszczyzny. „Odeszła (...) wybitna lekarka. (...) W 2022 roku wręczyłem jej statuetkę Ambasadora Województwa Lubelskiego za 2021 rok” – napisał. Dodał, że „marzeniem Starosławskiej było utworzenie pełnoprofilowego ośrodka, w którym chorzy mają zapewnioną profesjonalną opiekę oraz leczenie”. „To marzenie się ziściło. Dzięki zaangażowaniu i determinacji profesor zbudowała zespół znakomitych specjalistów. Wysokospecjalistyczny COZL jest dziś placówką osiągającą światowe wyniki w leczeniu klinicznym” – czytamy.

Podobny wpis pojawił się także na profilu X posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego szefa resortu zdrowia. „Prawdziwy anioł odfrunął nam do nieba. W godzinach nocnych odeszła do wieczności prof. Elżbieta Starosławska. Twórca potęgi Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Człowiek o potężnym sercu i miłości dla bliźniego. To ogromna strata dla Lublina, Lubelszczyzny i całej Polski” – napisał 5 marca Przemysław Czarnek.

Europosłanka Beata Kempa nazwała prof. Starosławską „wielką Polką”. „Uratowała wielu ludzi. Ostatnio ratowała także życie pana ministra [Zbigniewa] Ziobry. Jej odejście to wielka strata dla Polski” – czytamy. Przy okazji warto dodać, że – jak nieoficjalnie informowała „Gazeta Wyborcza” – 11 grudnia do COZL trafić miał były prokurator generalny, chory na raka przełyku, gdzie go hospitalizowano.

