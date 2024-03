Polski żołnierz zginął na poligonie. Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Minister obrony narodowej odniósł się do wtorkowego wypadku, w którym zginął polski żołnierz. – Przyczyny wypadku będą badane. Skierowaliśmy przedstawicieli do sprawdzania przyczyn tego, co się wydarzyło na poligonie w Drawsku Pomorskim. Pod nadzorem prokuratury Żandarmeria Wojskowa także prowadzi śledztwo – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak zapewnił, incydent nie miał związku z ćwiczeniami Dragon. – To były regularne ćwiczenia, które odbywała jednostka żołnierzy, którzy ulegli temu wypadkowi – powiedział szef resortu obrony. 1. Warszawska Brygada Pancerna wydała oficjalny komunikat, w którym napisano o „nieszczęśliwym wypadku”.

1. Warszawska Brygada Pancerna wydała komunikat w sprawie śmierci żołnierza

„5 marca 2024 r. (wtorek) w godzinach porannych na Pasie Ćwiczeń Taktycznych (PĆT) Drawsko Pomorskie doszło do nieszczęśliwego wypadku, z udziałem żołnierzy 1 Brygady Pancernej. W wyniku ciężkich obrażeń dziś w godzinach porannych zmarł jeden żołnierz. Jednemu została udzielona pomoc i przebywa w szpitalu” – wskazano.

Z komunikatu wynika, że rodzinie zmarłego żołnierza zostało udzielone wsparcie i pomoc psychologiczna. Rodzina pozostaje pod stałą opieką psychologów. „Szeroko pojętego wsparcia udziela jednostka wojskowa. Dalsza pomoc zarówno psychologiczna i organizacyjna będzie kontynuowana w zależności od potrzeb rodzin” – czytamy.

Podkreślono, że 1.Brygada Pancerna na poligonie w Drawsku Pomorskim realizuje programowe szkolenie poligonowe, które nie wchodzi w skład ćwiczenia Dragon-24.

