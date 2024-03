Donald Tusk zapowiedział sejmową uchwałę. Premier przedstawił szczegóły

Donald Tusk zaprosił protestujących rolników na kolejne spotkanie. Premier zapowiedział, że przedstawi raport dotyczący działań, które zostały podjęte w ostatnim czasie, aby doprowadzić do ustabilizowania sytuacji. – Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie – powiedział szef polskiego rządu. Spotkanie odbędzie się w sobotę w Warszawie.

Donald Tusk zapowiada sejmową uchwałę. Premier wymienił konkrety

– Powiadomiłem już ministrów, rozmawiałem też o tym wcześniej z marszałkiem Hołownią, że skieruję na jego ręce projekt uchwały sejmowej, w której wzywamy Komisję Europejską, jako polski Sejm, do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do Unii Europejskiej – powiedział Donald Tusk. Premier podkreślił, że brak działań w tym obszarze to jeden z powodów, które przyczyniły się do obecnego kryzysu, doskwierającego polskim rolnikom.

– W projekcie uchwały proponuję także, aby Rada Europejska i PE pilnie wprowadziły zmiany w rozporządzeniu w sprawie tzw. autonomicznych środków handlowych, czyli zasad handlu z Ukrainą. Bardzo bym chciał, żeby prace nad tymi zmianami służyły realnej ochronie wrażliwych sektorów unijnego rynku rolnego przed nadmiernym importem z Ukrainy – kontynuował Donald Tusk. Jak zaznaczył premier, polski rząd oczekuje od KE pilnego podjęcia prac zmierzających do jak najszybszego powrotu do stosowania w relacjach handlowych z Ukrainą „wyłącznie reguł wynikających z układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina”. Jednocześnie Donald Tusk stanowczo podkreślił niesłabnące wsparcie dla Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją.

Premier odniósł się także do zapisów Zielonego Ładu. – Będziemy, jeśli oczywiście Sejm przyjmie moją propozycję i przyjmie taką uchwałę, wzywali Unię Europejską, instytucje UE do niezwłocznej weryfikacji wymogów Zielonego Ładu. Tam są dobre przepisy, wiadomo, ale nadmierne, nieracjonalne i kosztowne wymogi Zielonego Ładu wobec rolnictwa, nie tylko polskiego, powinny zostać zawieszone, a następnie skorygowane – wskazał Donald Tusk.

