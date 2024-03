Adoptowali kundelka ze schroniska. Posłużył jako dawca nerki dla „lepszego”, rasowego psa

Oburzającą sprawę po raz pierwszy nagłośniła „Uwaga! TVN” w 2018 roku. W 2015 roku rodzina, która przygarnęła psa Saturna z jednego z podwarszawskich schronisk, dowiedziała się po wykonaniu psu USG, że kundelek nie ma jednej nerki.

Jak się okazało, że usunął ją lekarz weterynarii, który następnie przeszczepił rasowemu psu z hodowli – twierdzi fundacja. Rasowemu, a więc „wartościowemu”.

Zabieg nie pomógł owczarkowi. Miał 30 proc. szans, że przeżyje 100 dni

Saturn miał zostać adoptowany właśnie po to – by odebrać mu sprawny narząd. „Z jakiegoś powodu nikt nie podjął decyzji, żeby dawcą nerki do przeszczepu było któreś z jego psiego rodzeństwa, co byłoby medycznie bardziej uzasadnione” – zauważają przedstawiciele fundacji.

Jak się okazuje, ostatecznie zabieg i tak nie pomógł „lepszemu” psu, bo ten miał umrzeć kilka dni później. Co natomiast z Saturnem? Wrócił do schroniska. – Najpierw go wykorzystali jako dawcę nerki, a potem się go pozbyli – mówi Cezary Wyszyński, prezes fundacji. Nikt nie wiedział, że w międzyczasie pies stracił nerkę.

Wkrótce mecenas reprezentująca fundację złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad kundelkiem. Następnie „prokuratura postawiła zarzuty lekarzowi, który wykonał przeszczep narządów u psów”. Jednak warszawski sąd uniewinnił lekarza weterynarii. Uznano, iż „działał w stanie wyższej konieczności, by ratować dobro ważniejsze – życie”.

Pokrzywdzony przez los kundelek posłużył za „magazyn części wymiennych”

Nie zgodziliśmy się z taką oceną i złożyliśmy apelację – mówi w rozmowie z fundacją mec. Katarzyna Topczewska. Jak dodaje, w wyniku usunięcia nerki kundelek nie mógł już normalnie funkcjonować i, według zaleceń, musiał odżywiać się w specjalny sposób i często odwiedzać weterynarza – a to przysporzyło oczywiście wiele stresu zwierzęciu.

„Wygraliśmy przed sądem II instancji” – poinformowała wkrótce fundacja. Uchylono wówczas wyrok sądu rejonowego i oddano sprawę do ponownego rozpoznania. Jak brzmiało stanowisko sądu? Uznano, że „procedury nie były i nie są dozwolone prawem”, a także to, iż nie ma powodu, by uznać, iż oskarżony działał w stanie „wyższej konieczności”. Mec. Topczewska podaje, że na etapie apelacji sytuację związaną z bezdomnym kundelkiem nazywano wprost – został potraktowany jak „magazyn części zamiennych”, tak jak drugie zwierzę – Tosia, którą potraktowano w ten sam sposób.

Sąd okręgowy, jak wyjaśnia fundacja, miał zaś zwrócił uwagę na brak regulacji prawnych dopuszczalności zabiegów transplantacji u zwierząt, co uznano ze „eksperyment wątpliwy moralnie i etycznie”. Tu warto powiedzieć, że jedynie 30 proc. psich biorców nerek żyje więcej niż 100 dni po przeszczepie. Jedynie 20 proc. przeżywa pół roku, a żeby dożyć 12 miesięcy? To nie zdarza się prawie w ogóle. „Sąd podniósł też, że oskarżony zdawał sobie sprawę z małego odsetka biorców przeszczepu, którym udało się przeżyć choćby dodatkowy rok” – czytamy.

Sprawa ma swój dalszy bieg. W ostatnim czasie obrońca oskarżonego zaskarżył wyrok II instancji do SN, ale sąd ją oddalił. Teraz więc trafiła do sądu rejonowego – będzie rozpatrywana po raz kolejny. Proces ruszyć ma jeszcze w marcu.

