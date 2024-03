Strajk rolników w Warszawie. Zapłonęły opony i czarna trumna

6 marca ruszył zapowiadany przez rolników protest, którzy przed godziną 11 zaczęli gromadzić się przed Kancelarię Rady Ministrów. Spod KPRM uczestnicy przejść mają pod Sejm (trasa biec ma najpierw wzdłuż Alei Ujazdowskich, a ostatecznie mieć „metę” przy ulicy Wiejskiej).

Manifestację zgłoszono na 150 tys. osób.

Warszawa. Płoną opony i trumny

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na proteście słychać głośny huk, związany z wybuchem petard, a także widać tu i tam jaskrawe, czerwone światło, pochodzące ze świec dymnych. Potwierdza to także materiał wideo, udostępniony na platformie X przez dziennikarzy „Wprost”, którzy znajdują się na miejscu.

Na umieszczonych przez redakcję PAP zdjęciach widać również rozpalone ogniska i dym unoszący się nad głowami uczestników. Kilka osób przyniosło ze sobą czarną trumnę, w której „pochowano młodego rolnika”, którego „zniszczył Zielony Ład”. „Symbolizuje upadek polskiego rolnictwa” – interpretują zebrani, podaje Wirtualna Polska. Trumnę postawiono w okolicy KPRM i podpalono. Na innym zdjęciu widać natomiast płonące opony.

W proteście zorganizowanym w stolicy biorą udział nie tylko rolnicy, ale także m.in. leśnicy, pszczelarze czy myśliwi.

Rolnicy przejadą przez Warszawę ciągnikami. Ratusz nie zezwolił

„»Solidarność« od lat alarmuje, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej to katastrofa dla Polski i Europy. Teraz przeciwko Zielonemu Ładowi zbuntowali się też rolnicy w Polsce i w innych krajach. Nie możemy zmarnować tej szansy. Tylko razem jesteśmy w stanie zwyciężyć! Jeśli się nie zjednoczymy, wykończą nas po kolei: rolników, górników, hutników i pracowników motoryzacji. Jedną branżę po drugiej” – takim przesłaniem NSZZRI „Solidarność” zachęcał do wzięcia udziału w proteście.

Rolnicy przejadą 6 marca przez Warszawę ciągnikami, choć ratusz nie wydał na to zgody. W rozmowie z rozgłośnią RDC przewodniczący Solidarności Województwa Mazowieckiego Rolników Indywidualnych Marek Boruc zapowiedział, że stanie się to albo we współpracy z władzami, albo w sposób niezorganizowany. Jeśli dojdzie do współpracy, wówczas służby będą mogły zapewnić uczestnikom „maksimum bezpieczeństwa” – stwierdził.

