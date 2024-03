Partyjny kolega o zdrowiu Zbigniewa Ziobry. „Choroba jest zaawansowana”

Patryk Jaki został zapytany w Gazecie.pl o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry w kontekście planów wezwania go przed komisje śledcze. – Walczy, ma drugą chemioterapię i walczy – zaczął europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Choroba jest zaawansowana, ja mam jakąś wiedzę, ale nie będę się nią dzielił, bo to są dane wrażliwe, natomiast ja powiem jedno: To jest tego typu nowotwór, gdzie co do zasady, szanse są słabe, ale znam Zbigniewa Ziobrę. Jest tak silny i twardy, III RP go przećwiczyła, ja jestem przekonany, że on z tego wyjdzie. Wróci i będzie dalej walczył – podsumował Jaki.

Jacek Ozdoba o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

O stanie zdrowia swojego partyjnego kolegi mówił również Jacek Ozdoba. – To jest trudny czas dla nas. Sądzę, że minister Ziobro jest niezastąpioną osobą – powiedział polityk Suwerennej Polski. – Wszyscy się tym interesują, więc uprzedzę pytanie. Teraz jest po chemioterapiach i jest przygotowywany do kolejnych działań w walce z nowotworem przełyku – zaczął wątek Ozdoba.

– To jest trudne dla wszystkich, dlatego jak widzę taką Elizę Michalik i powiem to z serca, przecież minister ma dzieci, żonę i takie tytuły się pojawiają. Kiedy to wychodzi z bańki sporu politycznego, jedna osoba drugiej życzy źle, tu należy się zatrzymać i każdy, kto się szanuje, zapali czerwone światło i powie „hola, hola, tak dalej nie będziemy jechali” – zakończył myśl poseł.

Eliza Michalik o byłym ministrze sprawiedliwiości

Michalik w lutym opublikowała nagranie dotyczące choroby nowotworowej Ziobry. – Ziobro ogłasza chorobę zaraz po tym, jak stracił władze i zaczął być rozliczany, i jak zaczęły mu grozić bardzo poważne konsekwencje prawne. Najpierw było, że choruje, potem było, że choruje na raka, a potem – że zaawansowany rak przełyku, że „walka o życie”, czyli stopniowanie. Profesjonalna akcja PR-owa zawsze tak wygląda w przypadku polityka, który się chce wycofać – oceniła dziennikarka.

Michalik zapewniła, że jeśli się „myli i Ziobro umrze”, to „przeprosi”. – Jeśli jest pan umierający, może pan nagrać wideo, w którym się pan żegna. Jeśli ma pan siłę rozmawiać z panem Warchołem i przekazywać mu wieści, to pewnie może też porozmawiać pan za pomocą nowoczesnych środków przekazu i przeprosić swoje ofiary, to byłoby najlepsze, za nadużycia wobec nich. Jeśli jest pan zdrowy i pan udaje, to jest to sposób ucieczki, który, mam nadzieję, okaże się nieskuteczny – dodała.

