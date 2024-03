Nowi członkowie PKW powołani. Czekali na to od 21 grudnia

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. W skład PKW prezydent powołał: Ryszarda Balickiego, Pawła Gierasa, Ryszarda Kalisza, Macieja Klisia, Arkadiusza Pikulika i Konrada Składowskiego i Mirosława Suskiego.

Kadencja nowych członków PKW rozpocznie się 14 marca.

Nowi członkowie PKW. Zostali wskazani przez Sejm 21 grudnia

– Wiarygodność Państwa pracy, tego, w jaki sposób realizujecie swoje obowiązki, jak to jest postrzegane na zewnątrz, jak wpływa na kwestię stabilności ustrojowej i wiarygodność wyborów, które są absolutną solą demokracji – jest to nie do przecenienia – powiedział prezydent Andrzej Duda i podziękował za przyjęcie nominacji.

Prezydent czekał na zaprzysiężenie nowych członków od końca ubiegłego roku. Sejm wskazał członków Państwowej Komisji Wyborczej 21 grudnia. Kandydatami byli Ryszard Balicki, Paweł Gieras, Ryszard Kalisz, Maciej Kliś, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski oraz Mirosław Suski. Balicki i Składkowski zostali zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską, Gieras przez Polskę 2050, Pikulik i Suski przez PiS, Kalisz przez Lewicę, a Kliś przez PSL.

Nowych członków PKW wybrano większością 238 głosów, 94 posłów się wstrzymało, 41 było przeciw.

W styczniu Ryszard Kalisz zwrócił uwagę, że prezydent zwlekał z powołaniem nowych członków.

– Jeszcze w grudniu zostałem wybrany w skład Państwowej Komisji Wyborczej. I ciągle w niej nie jestem, bo żeby być w PKW, pan prezydent powinien te siedem osób zaprosić i odebrać przysięgę od nas – mówił w TVN24. – Do tej pory tego zaproszenia nie ma. W związku z tym PKW jest w starym składzie, głównie zresztą PiS-owskim – dodał. Senator Kwiatkowski zwrócił się z apelem do prezydenta, aby „powołał legalnie wybranych członków Państwowej Komisji Wyborczej”.

