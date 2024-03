Incydenty podczas protestu rolników w Warszawie. Szef MSWiA reaguje

– Jeszcze kilka miesięcy temu ta część sali kochała takie powiedzenie: murem za polskim mundurem. I co dzisiaj jest? Dzisiaj widzimy sceny, że banda prowokatorów rzuca w polskich policjantów kostkami. A wy atakujecie polską policję? Gdzie przyzwoitość? Ci policjanci zapewniają bezpieczeństwo rolnikom. Robią to w sposób profesjonalny i spokojny – powiedział Marcin Kierwiński. – Czy wam naprawdę nie jest wstyd? – zapytał szef MSWiA, zwracając się do politycznych rywali.

Więcej informacji wkrótce.