„Niedyskrecje parlamentarne”. Były minister Dudy nie ma wątpliwości: PiS straci większość sejmików

Spytałyśmy naszego rozmówcę, dlaczego prezydent USA Joe Biden zdecydował się na jednoczesne zaproszenie polskiego premiera i prezydenta do Stanów Zjednoczonych? Czy to jest pochodna konfliktu między Pałacem Prezydenckim, a rządem w Polsce?

Zdaniem Krzysztofa Łapińskiego, zaproszenie ma charakter symboliczny i jest związane z 25. rocznicą wejścia Polski do NATO.

– Myślę też, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to tutaj nie ma jakiegoś rozdźwięku, czy konfliktów między prezydentem Andrzejem Dudą, a premierem Donaldem Tuskiem – powiedział nasz rozmówca zaznaczając, że raczej spodziewa się wspólnego głosu premiera, i prezydenta podczas tego spotkania.

– Została zwołana już Rada Bezpieczeństwa Narodowego przez prezydenta, która też ma służyć przygotowaniu do tej wizyty, czy omówieniu pewnej strategii – dodał.

I zaznaczył, że byłoby dobrze, aby obaj politycy usłyszeli zapewnienie, iż artykuł piąty NATO funkcjonuje, że Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, a stała obecność wojsk amerykańskich w naszym regionie też się będzie zwiększać.

Sejm przyjął w środę uchwałę, w której apeluje do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by podali się do dymisji. Taka uchwała na być wstępem do rozprawy z Trybunałem.