Marianna Schreiber podjęła ważną decyzję. „Coś się kończy, coś się zaczyna”

Na początku marca media poinformowały o rozstaniu byłego ministra PiS Łukasza Schreibera oraz jego żony. Polityk przyznał, że jest to dla niego trudna i przykra decyzja, a małżonkowie rozmawiają o separacji.

Marianna Schreiber zamieściła wówczas nagranie, w którym odniosła się do publikacji medialnych i zaplanowanej walki MMA. –„Nie wiem czy dam radę wyjść do walki 9 marca. Nie jestem chyba taka silna jak mi się wydawało. Jeżeli się nie pozbieram to przepraszam Was z całego serca” – napisała i zamieściła nagranie, na którym płakała.

Marianna Schreiber wraca do wojska. „Dzięki niemu jestem silna”

Choć w wywiadzie mówiła, że jest to „jeden z najgorszych momentów w jej życiu”, szybko przystąpiła do działania. „Coś się kończy, coś zaczyna. Po roku oczekiwania z dumą mogę przyznać, że wracam do Wojska Polskiego. W sercu zawsze Polska” – poinformowała na Instagramie w czwartek.

instagram

Schreiber jest znana z licznych aktywności – m.in. udziału w programie Top Model (zgłosiła się do niego w tajemnicy przed mężem), projektu politycznego „Mam Dość”, prowadzenia wywiadów dziennikarskich oraz służby w WOT. W marcu 2023 r. ukończyła dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

– To dzięki wojsku jestem silna – fizycznie i psychicznie – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.

W lutym były minister i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber ogłosił, że w najbliższych wyborach samorządowych to on powalczy z ramienia swojej partii o fotel prezydenta Bydgoszczy.

– Z moich obserwacji wynika, że ponad połowa mieszkańców Bydgoszczy pragnie zmian – mówił podczas konferencji prasowej. Były minister zapowiedział, że jego kampania wyborcza nie będzie „kampanią nienawiści”, a on sam „ma plan, doświadczenie, energię i dobrych ludzi wokół”, co pomoże mu w przyszłości zmieniać miasto. Kandydaturę ogłosił także w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Goha Magical okazała wsparcie Mariannie Schreiber. Zaskakujące sceny na konferencji Clout MMACzytaj też:

Łukasz Schreiber wywołany przez żonę. Stanowski zareagował, ostry komentarz Najmana