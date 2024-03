Unijny komisarz odpowiada na apel Donalda Tuska. „Nie przyjmuję zawartej w nim instrukcji”

W czwartek 7 marca Donald Tusk przebywa z wizytą Rumunii. Przed wylotem premiera do Bukaresztu odbyła się konferencja prasowa. Szef rządu podkreślił, że będzie miał okazję porozmawiać z osobami, z którymi „pracuje w związku z Zielonym Ładem i niedogodnościami, jakie spadają m.in. na polskich rolników”. – Staramy się uzyskać takie decyzje, które pozwolą polskim rolnikom odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o te najbardziej dotkliwe przepisy i nowe zasady, które przewidział Zielony Ład – zaczął Tusk.

Donald Tusk poprosił Janusza Wojciechowskiego, aby „niczego nie zepsuł”

– Jestem w stałym kontakcie z Brukselą, bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety i tu taki mój serdeczny apel, przede wszystkim do pana komisarza Wojciechowskiego, który przez te długie, długie miesiące raczej no był pasywny, żeby nie powiedzieć, wręcz, że szkodził tej sprawie i dobrze by było, żeby na żadnym etapie, także teraz kiedy być może finalizujemy te działania, żeby niczego nie zepsuł – powiedział premier.

Janusz Wojciechowski postanowił odpowiedzieć Tuskowi. Do treści pisma dotarła Interia. Komisarz UE ds. rolnictwa zapowiedział, że „nie przyjmuje apelu premiera i zawartej w nim instrukcji”. „Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby premier rządu państwa członkowskiego udzielał instrukcji i pouczeń członkowi Komisji Europejskiej. Byłoby lepszą rzeczą, gdyby zamiast pouczeń Pan Premier przedstawił konkretne propozycje zmian, czego dotychczas nie uczynił” – brzmi fragment dokumentu.

Komisarz UE ds. rolnictwa reaguje na słowa premiera

Wojciechowski zapewnił, że „intensywnie pracuje i nadal będzie pracował nad projektem zmian legislacyjnych w rozporządzeniach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, zmian wychodzących naprzeciw postulatom rolników protestujących w Polsce i innych krajach”. Przypomniał, że kierunkowe propozycje zmian przedstawił pod koniec lutego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Następnie unijny komisarz ds. rolnictwa wymienił, czego w szczególności dotyczą proponowane zmiany. Wojciechowski wspomniał też o wprowadzeniu z jego inicjatywy do projektu rozporządzenia ATM klauzuli bezpieczeństwa ws. importu ziarna z Ukrainy. „Mam też nadzieję, że Pan Premier Donald Tusk i polski rząd będą wspierać przygotowane przeze mnie korzystne dla rolników inicjatywy Komisji Europejskiej na wszystkich etapach procedury legislacyjnej” – podsumował unijny komisarz.

