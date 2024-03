Mariusz Kamiński wystartuje w wyborach do PE? Jasna deklaracja polityka PiS

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, w związku z prawomocnym skazaniem Mariusza Kamińskiego za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej, wygasił jego mandat poselski. Polityk PiS został jednak ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę, który zdecydował również o zatarciu skazania. Oznacza to, że Kamiński mógłby wystartować w wyborach samorządowych lub do Parlamentu Europejskiego.

Mariusz Kamiński o starcie w wyborach do europarlamentu

Były minister spraw wewnętrznych i administracji potwierdził na antenie Telewizji wPolsce.pl, że prawdopodobnie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu. – Dostałem taką propozycję i myślę, że tak – przyznał Kamiński. Pod koniec rozmowy doprecyzował, że wystartuje ze swojego regionu, czyli z Lubelszczyzny.

Prowadzący rozmowę zasugerował, że w związku ze słowami Donalda Tuska „pewna potrzeba immunitetu jest absolutnie zrozumiała”. – Rzeczywiście Donald Tusk osobiście, pierwszego dnia, jak wyszliśmy z Maciejem Wąsikiem z więzienia, już mówił na konferencji prasowej o tym, że to dopiero początek, że to, co się działo, jakich zbrodni się dopuszczaliśmy, będzie miało swój dalszy ciąg, więc spodziewamy się dalszych represji – mówił polityk PiS.

Donald Tusk mści się za Sławomira Nowaka?

Kamiński zgodził się także z opinią, że rzekome działania premiera to „osobista zemsta” za Sławomira Nowaka. – On zawsze bardzo żałował, że uszanował moją kadencję, kiedy w 2007 Platforma wygrała wybory, ja jeszcze jako ówczesny szef CBA miałem przed sobą dwa lata kadencji. On przyjął to do wiadomości – powiedział były szef MSWiA.

– To był pierwszy, taki bardzo bolesny cios, jaki otrzymała ta ekipa Tuska, związany z korupcją, z powiązaniami korupcyjnymi, z manipulowaniem ustawami, na rzecz branży hazardowej. Bardzo żałował i wielokrotnie jakby wracał do tego, że to był wielki błąd, że zostawił Kamińskiego jako szefa CBA, bo potem miał tyle problemów. Pierwsza wielka rekonstrukcja rządu PO to właśnie był efekt afery hazardowej, jaką ujawniliśmy – zakończył Kamiński.

