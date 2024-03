Rekord temperatur, prawdziwe palmy w Warszawie i „Nicea w Sopocie”? „To zwala z nóg”

Krystyna Romanowska: Jedna z telewizji zapytała niedawno pana o ciepły luty, ale – że miało być optymistycznie, a pan nie miał dobrych wiadomości – rozmowę ostatecznie odwołano. Kilka dni później młodzi aktywiści chcieli przerwać koncert w Filharmonii Narodowej. Powiedzieli, że są „ostatnim pokoleniem” i zażądali dopłat do transportu zbiorowego. Czyli dorośli chcą wmówić młodzieży, że jest świetnie, chociaż nie jest?

Prof. Szymon Malinowski: Widzimy w tych dwóch zdarzeniach ewidentny brak elementarnej wiedzy na temat tego, co się dzieje z klimatem wskutek globalnego ocieplenia.

Ciepły luty ma być okazją do snucia marzeń o prawdziwych palmach w Warszawie czy atrakcyjnym zjawisku „Nicea w Sopocie”, a aktywiści uważają, że inwestycja w transport publiczny wybawi ich od bycia „ostatnim pokoleniem”. Obie te fantazje są typowe dla współczesnej pogrążonej w chaosie narracji o przyczynach i skutkach ocieplenia klimatu. I nie chodzi mi o to, aby każdy zrozumiał skomplikowane aspekty działania klimatu.

Ale – uważam – że naszym obowiązkiem jest uświadomienie sobie, że człowiek w skali planetarnej nic nie znaczy bez przyrody i że to my, ludzie już rządzimy klimatem, co odbija się na pogodzie. Główny problem polega na tym, że rządzimy w sposób nieświadomy.

Zacznijmy od uświadomienia sobie, że urośliśmy walcząc z przyrodą i w tej chwili natura nie ma z nami na powierzchni naszej planety żadnych szans. Oczywiście, w krótkim okresie, bo w dłuższym i tak z nią przegramy.