Afera w Polsce 2050. Szymon Hołownia reaguje

Adam Gomoła zrezygnował z partyjnej aktywności po tym, jak portal „Nowej Trybuny Opolskiej” opublikował stenogram z nagrania, w którym poseł Polski 2050, lider opolskich struktur tej partii, nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy. Najmłodszy w polskim parlamencie poseł miał tłumaczyć kandydatowi, w jaki sposób ominąć limit finansowania kampanii wyborczej. Argumentował, że partia podpisywała podobne umowy przed wyborami parlamentarnymi.

Adam Gomoła zawieszony. Szymon Hołownia powiedział, co dalej z posłem Polski 2050

Szymon Hołownia odniósł się do tych doniesień w Sejmie. Na piątkowej konferencji prasowej przekazał, że „nie słyszał taśm”, ale wczoraj dotarła do niego „ta smutna wiadomość”. – Jesteśmy na etapie wewnętrznego wyjaśniania, chcemy usłyszeć, co sam Gomoła ma do powiedzenia w swojej sprawie i jak on widzi te wydarzenia, które zostały teraz opublikowane – oświadczył lider Polski 2050.

Podkreślił, że w jego ocenie partia i klub zrobiły wszystko, co powinni zrobić. Adam Gomoła został zawieszony, sam zawiesił się w prawach członka partii, nie będzie brał udziału w kampanii do wyborów samorządowych. – Jeżeli oskarżenia wobec posła Adama Gomoły się potwierdzą albo ja nadal będę miał dalej wątpliwości, co do tego, jak w tej sytuacji się zachował, to będę rekomendował zakończenie współpracy – oświadczył Hołownia. Dodał, że jeszcze dziś jego współpracownicy „odbędą z nim stosowne rozmowy” .

Lawina komentarzy po taśmach Adama Gomoły

Adam Gomoła powiedział „Nowej Trybunie Opolskiej”, że nic o czym napisano w artykule „nigdy nie miało miejsca”. Kwestie dotyczące zawierania umów z kandydatami „są mu obce”. – Sprawa samorządowa, o której w artykule pisze „Nowa Trybuna Opolska” , jest bulwersująca sama w sobie, ale to może być faktycznie dopiero wierzchołek góry lodowej – ocenił Radosław Fogiel z PiS.

Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski przekonuje, że sprawą powinno zająć się CBA, a sam Adam Gomoła „powinien zniknąć z życia publicznego za ujawniony przez nto.pl proceder nielegalnego finansowania partii”. – Karygodne. Każda praktyka, która jest niezgodna z prawem jest karygodna. Należy poinformować prokuraturę, jeśli to jest prawda – ocenił Włodzimierz Czarzasty na antenie Radia Zet i apelował, by nie łączyć tej sprawy z osobą Szymona Hołowni.

