Awantura z udziałem Marka Suskiego w Sejmie. Posłowie PiS opuścili salę

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zebrała się w piątek 8 marca, aby powołać kilka podkomisji stałych m.in. do spraw mediów i polityki audiowizualnej oraz czytelnictwa i prawa autorskiego. Obrady komisji od samego początku miały bardzo burzliwy przebieg.

Sejm. Awantura z udziałem Marka Suskiego

Kilka minut po ich rozpoczęciu Marek Suski domagał się zmiany porządku obrad. Polityk Prawa i Sprawiedliwości chciał, aby członkowie komisji zajęli się m.in. sprawą renowacji dawnego budynku fabryki broni Łucznik w Radomiu. wejścia do przedstawicieli Skarbu Państwa do siedzib Telewizji Polski, Polskiego Radia i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w grudniu 2023 roku. – Ten wniosek, którego pan nie chce przeprowadzić: rozumiem, że jest niewygodny. Rękami i nogami będziecie odpychać te tematy – komentował Marek Suski.

Szef komisji Bogdan Zdrojewski zgodził się na poddanie wniosków Marka Suskiego pod głosowanie. To jednak nie usatysfakcjonowało posła PiS. Stwierdził, że głosowanie we wskazanym trybie jest niezgodne z regulaminem. – Nie można zmienić porządku obrad w tym trybie. To jest kolejne złamanie regulaminu. Jeżeli pan przewodniczący będzie chciał przeprowadzać wniosek bez uzgodnienia z nami, to my po prostu wyjdziemy – grzmiał Marek Suski.

Posłowie PiS opuścili salę obrad

– To jest farsa! Proszę odłożyć ten wniosek. Jeżeli pan to przeprowadzi, macie większość, wygracie, my wyjdziemy z sali. To jest chamstwo po prostu! Niech pan nie dziękuję i nie udaje tutaj kulturalnego człowieka – dodawał. – Dziękuję panie pośle – odparł ze stoickim spokojem Bogdan Zdrojewski.

– Niech pan nie dziękuje i nie udaje kulturalnego człowieka. Można w cywilizowany sposób ustalić skład podkomisji. Nie będziemy w nich brać udziału. To my bardzo dziękujemy za taki sposób prowadzenia obrad – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Chwilę później Bogdan Zdrojewski poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty wymaganą większością głosów. – Koalicja ośmiu gwiazdek w natarciu. Bawcie się sami – krzyknął Marek Suski. Następnie posłowie PiS opuścili salę, w której odbywa się posiedzenie komisji.

