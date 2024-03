Doradca Zełenskiego skomentował protesty rolników. Apel do polskiego rządu

Mijający tydzień upłynął pod znakiem gwałtownych protestów rolników przeciwko restrykcjom zawartym w unijnym Zielonym Ładzie oraz swobodnemu napływowi ukraińskich produktów rolnych do Polski. W środę przed Sejmem doszło do eskalacji, kilku funkcjonariuszy zostało rannych. Stołeczna policja opublikowała wizerunki mężczyzn poszukiwanych w związku z zamieszkami. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał też w TVN24, że analizowane będą działania policji zarejestrowane na nagraniach.

Podolak o protestach rolników. „Regulacje unijne nie zależą od nas”

Do postulatów protestujących w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” odniósł się Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Ocenił, że choć nie chce dawać rad polskim władzom w ich wewnętrznej sprawie, to wydaje mu się, „że wasz (polski – red.) rząd mógłby lepiej komunikować pewne kwestie”. „Rozumiemy, że wspieracie producentów, chcecie, by sprzedawali jak najwięcej. I wspierajcie ich dalej, ale nie kosztem Ukrainy” – mówił. Dodał, że Ukraina importuje z Polski trzykrotnie więcej niż eksportuje. Apelował, by nie zamykać granic.

Zwrócił też uwagę na różnice w rolnictwie Polski i jego kraju. Powiedział, że w Polsce jest dużo małych gospodarstw, przez co nie da się z wszystkimi porozumieć i „zawsze ktoś coś może zablokować”. „Myślę, że to sprawa Polski, by podjąć odpowiednie decyzje w sprawie regulacji polityki rolnej w ramach porozumienia z KE. Wydaje mi się, że wasze władze nie są gotowe do przyjęcia koncepcji proponowanych przez Brukselę. I tu wracam do pytania: jak Ukraina może się porozumieć z Polską? To przecież sprawa regulacji, a one nie zależą od nas. Od nas zależą porozumienia w sprawie konkretnych grup towarów, o czym rozmawiają Szmyhal i Tusk. Porozumieją się w końcu w sprawie jakichś ograniczeń. Ale to jest szersza kwestia, regulacji ogólnoeuropejskich” – mówił.

Mimo to doradca Zełenskiego mówił, że Polska i Ukraina osiągnęły historycznie nowy poziom relacji, które obecnie są sojusznicze. „Jednak są też techniczne niuanse, które są dla nas nieco bolesne" – dodał.

