KO i Lewica mają powody do zadowolenia. Fatalny wynik PiS w najnowszym sondażu

Najnowszy sondaż partyjny przeprowadzony przez CBOS przynosi dobre wieści Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, formacja, na czele której stoi Donald Tusk, odniosłaby zwycięstwo. Oddanie głosu na KO zadeklarowało 29 proc. respondentów. Poparcie dla ugrupowania nie zmieniło się od poprzedniego sondażu.

Najnowszy sondaż. Złe wieści dla PiS

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na poparcie w wysokości 23 proc., co oznacza spadek w stosunku do badań sondażowych z początku roku aż o 6 pkt proc.

Podium zamyka Trzecia Droga. Na koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe chciałoby zagłosować 12 proc. respondentów. W porównaniu z badaniem z końca lutego to spadek o 3 pkt proc.

W ostatnich tygodniach nie zmieniło się poparcie dla Konfederacji, które wynosi obecnie 11 proc. O 2 pkt proc. wzrósł natomiast odsetek wyborców, deklarujących głosowanie na Lewicę. Formacja m.in. Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga przekonuje do siebie 9 proc. ankietowanych.

13 proc. badanych (spadek o jeden pkt proc. w porównaniu z badaniem w końca ubiegłego miesiąca) nie wie, na które ugrupowanie chciałoby zagłosować.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 4 do 7 marca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Czy koalicja przetrwa do wyborów? Jest sondaż

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zadano pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem obecna koalicja rządząca – złożona z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi – przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2027 roku?”.

Zdecydowana większość badanych osób (56,9 proc.) uznała, że koalicja przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych. Nieco ponad 1/4 respondentów (26,5 proc.) stwierdziło, że „zdecydowanie tak”, a 30,4 proc. „raczej tak”.

29,5 proc. badanych Polaków było przeciwnego zdania co do trwałości sojuszu KO-Lewica-Trzecia Droga. 17,8 proc. osób stwierdziło, że koalicja „raczej” nie przetrwa, a 11,7 proc. spodziewa się, że sejmowa koalicja „zdecydowanie” nie przetrwa do 2027 roku. 13,6 proc. uczestników badania nie potrafiło ocenić jej losów.

