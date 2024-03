Afera z Adamem Gomołą. Młody poseł Polski 2050 wykluczony z partii

Na stronie internetowej Polski 2050 poinformowano o decyzji Zarządu Krajowego partii ws. Adama Gomoły. Zgodnie z uchwałą z 8 marca najmłodszy poseł w Sejmie został wykluczony z partii Szymona Hołowni.

Polityk Polski 2050 wykluczony z partii Szymona Hołowni

„Wszyscy członkowie partii Polska 2050, zgodnie ze statutem, są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych norm etycznych, a także sumiennego i rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych im w wyborach do organów publicznych z rekomendacji partii” – brzmi fragment komunikatu.

„Zaistniała sytuacja pozostawia wątpliwości, czy w przypadku pana posła Adama Gomoły zostały zachowane standardy przejrzystości i transparentności. W związku z tym, na podstawie głosowania członków zarządu krajowego partii, poseł Adam Gomoła został dzisiaj wykluczony z partii Polska 2050” – podsumowano.

Afera z Adamem Gomołą. O co chodzi?

Sprawa dotyczy nagrań, do których dotarł portal „Nowa Trybuna Opolskiej”. Były już lider opolskich struktur Polski 2050 miał nakłaniać jednego z polityków – zabiegającego o start z „jedynki" w wyborach samorządowych – do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego – 22-letniej Barbary Łabędzkiej. Gomoła miał m.in. wyjaśniać, jak ominął limit finansowania kampanii wyborczej wynoszący 63 630 zł. Do przelewu jednak nie doszło.

Wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko w czwartek poinformował, że Gomoła po rozmowie zawiesił swoją działalność w klubie parlamentarnym Polski 2050 Trzeciej Drogi i swoje członkostwo w partii. Już w piątek Hołownia zadeklarował, że będzie rekomendował zakończenie współpracy z najmłodszym posłem w Sejmie w przypadku potwierdzenia zarzutów.

