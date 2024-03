Oświadczenie Kołodziejczaka po spotkaniu z rolnikami. Zapowiedział duże zmiany

Minister rolnictwa Czesław Siekierski i jego zastępca Michał Kołodziejczak towarzyszyli Donaldowi Tuskowi podczas spotkania z przedstawicielami protestujących rolników. Premier miał się zobowiązać się do dalszych negocjacji z Komisją Europejską w sprawie Zielonego Ładu. Podkreślił, że ostateczny ruch w tej sprawie należy do Komisji Europejskiej a decyzje mają zapaść 15 marca. Wiceszef resortu rolnictwa doprecyzował w rozmowie z dziennikarzami, że Bruksela najprawdopowodniej zgodzi się na zmiany w Zielonym Ładzie. – Jest duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów. Najbardziej kontrowersyjne jest ugorowanie, tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście – powiedział Michał Kołodziejczak. Jednocześnie polityk zaznaczył, że wycofanie się z tych przepisów nie jest takie proste i nie wystarczy do tego jeden premier, czy jeden rząd. – Mówimy też o kolejności ściągnięcia z rynku około 4, 5 mln ton zbóż. To jest potrzebne, aby w nowy sezon wejść z czystą kartą. Będą na to środki. Jesteśmy pierwszym rządem, który zaproponował takie rozwiązanie. To będzie bardzo trudna rozmowa, mamy pewne ramy finansowe, których musimy się trzymać – tłumaczył wiceminister. Deklaracje dotyczące zdejmowania zboża potwierdził jeden z przedstawicieli protestujących rolników. – Premier powiedział, że nie zamknie granicy. Będzie natomiast zdejmował nadwyżkę zboża z Polski. Jeżeli będzie zdjęcie nadwyżki zboża, ale będzie ono płynęło dalej z Rosji i krajów spoza Unii Europejskiej, to będzie problem – stwierdził Andrzej Sobociński.

Czytaj też:

Koniec spotkania rolników z Tuskiem. „Nie jesteśmy umówieni na kolejne”Czytaj też:

Kolejne spotkanie Tuska z rolnikami. „Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, zaostrzymy protest”