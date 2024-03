Jarosław Kaczyński nawiązał do protestu rolników. Zapowiedział marsz w Warszawie

W sobotę 9 marca Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję samorządową w Śniadowie na Podlasiu. W czasie partyjnego wydarzenia specjalne przemówienie do swoich zwolenników wygłosił Jarosław Kaczyński. Duża część wystąpienia prezesa PiS była poświęcona sytuacji polskiej wsi. Były wicepremier podkreślił, że celem jego ugrupowania jest wyrównywanie szans między mieszkańcami miast i wsi.

– Nasi poprzednicy, a więc obecnie rządzący prowadzili politykę eksploatacyjną z elementem likwidatorskim. To się sprowadzało do utrudniania życia na wsiach i należy się temu przeciwstawić – stwierdził.

Jarosław Kaczyński o proteście rolników. Zapowiedział marsz w Warszawie

Jarosław Kaczyński nawiązał również do obecnych protestów rolników. Podkreślił, że rolnicy przygotowali projekt uchwały sejmowej, w którym znajdują się podstawowe postulaty, czyli odrzucenie Zielonego Ładu i zablokowanie importu ze Wschodu. – Uchwała ta znajduje się w zamrażarce sejmowej – dodał polityk.

Prezes PiS zapowiedział, że jego partia planuje demonstrację w Warszawie. Ma się ona odbyć 18 maja. – Planujemy wielki marsz, który będzie nawiązywał do marszu z 11 stycznia (marsz PiS w obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – red.)– powiedział. W ten sposób PiS chce wymusić na rządzie przyjęcie uchwały Sejmu ws. potępienia Zielonego Ładu i wprowadzenia embarga na ukraińskie zboże.

– Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta do tego czasu, to będzie także hasłem tego marszu. PiS zrobi wszystko, żeby nie było importu z Ukrainy, który doprowadził do tego, że pszenica jest poniżej kosztów – była za 1400 zł a dzisiaj jest za 600 zł – zadeklarował. Były wicepremier zaznaczył, że manifestacja odbędzie się nawet jeśli do tego dnia Zielony Ład zostanie wycofany, a embargo na produkty ze Wschodu wprowadzone.

Jarosław Kaczyński o zasługach PiS

Następnie Jarosław Kaczyński powiedział swoim sympatykom, że rząd PiS realizował drogę awansu wsi, ponieważ stosował dopłaty. – Dziś jesteśmy za to często atakowani – stwierdził. – W ciągu ośmiu lat doprowadziliśmy do tego, że przeciętny dochód rozporządzalny na miesiąc w gospodarstwie domowym na wsi i w mieście bardzo się do siebie zbliżyły. Wciąż jest przewaga w miasta, ale to jest przewaga niewielka, prawie nieodczuwalna – oświadczył prezes PiS. – Chcemy wrócić do władzy, wcale tego nie ukrywamy, to jest podstawowy cel naszej partii. Po to, żeby osiągać ten cel dalej – podsumował.

