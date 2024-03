Ukrywali pedofilię w Kościele, będą prowadzić dostatnie życie. Lista przywilejów zwala z nóg

Pod koniec lutego papież Franciszek przyjął rezygnację abp Andrzeja Dzięgi z funkcji arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Duchowny zrezygnował ze stanowiska, chociaż do emerytury brakuje mu jeszcze kilka lat. W jego sprawie pojawiają się wątki skazanego za pedofilię ks. Józefa G. oraz seryjnego pedofila ks. Andrzeja Dymera ze Szczecina.

Papież Franciszek przyjął rezygnację bp Dziuby

9 marca media obiegła informacja, że Ojciec Święty przyjął rezygnację kolejnego polskiego hierarchy. Tym razem chodzi o biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę. Duchowny miał tuszować sprawy dotyczące wykorzystania seksualnego ministrantów. W oficjalnym komunikacie Stolicy Apostolskiej napisano, że zostały stwierdzone trudności w zarządzaniu diecezją, a w szczególności zaniedbania w prowadzeniu spraw o wykorzystanie popełnione przez niektórych duchownych wobec osób niepełnoletnich.

Bp Andrzej Dziuba miał pod swoimi skrzydłami ks. Piotra S., który dopuszczał się molestowania seksualnego ministrantów. Chociaż biskup wiedział o przestępstwach, nie zgłosił sprawy organom ścigania. Nie tylko nie wszczynał postępowania kanonicznego, ale również uczestniczył w procederze przenoszenia księdza między parafiami.

Księża zmuszeni do rezygnacji. Lista przywilejów zwala z nóg

Obaj hierarchowie – abp Andrzej Dzięga i bp Andrzej Dziuba nadal mogą posługiwać w swoich diecezjach, zachowują również pełnię praw. Po rezygnacji są tytułowani jako "seniorzy" co oznacza, że będzie im przysługiwać emerytura biskupia. – Ona obejmuje ostatnią pensję biskupa ordynariusza plus waloryzacja. Jest to też prawo do bezpłatnego mieszkania, wyżywienia i jednej osoby na zatrudnienie, żeby mu pomagała. To są całkiem spore środki – wyliczał Tomasz Terlikowski dodając, że jest to kpina ze sprawiedliwości, gdy jedyną karą dla biskupa jest przejście na emeryturę.

