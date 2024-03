Decyzja Kaczyńskiego dzieli wyborców PiS. Wyniki sondażu nie zostawiają złudzeń

Po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych Jarosław Kaczyński sugerował, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję prezesa partii. Ostatecznie polityk zmienił zdanie, o czym poinformował na łamach tygodnika „Sieci”. – Nasz obóz polityczny potrzebuje teraz jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Dziś jasno mówię: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru – stwierdził.

Sondaż. Jarosław Kaczyński powinien odejść z polityki?

Jak się okazuje, wyborcy są w tej kwestii nieco mniej entuzjastyczni niż Jarosław Kaczyński. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, co respondenci myślą o politycznej emeryturze prezesa PiS. Na pytani, czy Jarosław Kaczyński powinien odejść z polskiej polityki, zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco.

Takiego zdania jest 66,3 proc. ankietowanych – 59,3 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak” a 7 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania było 27,8 proc. badanych – z tej grupy o21,8 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie” a 6 proc. „zdecydowanie nie”.

Wyborcy PiS podzieleni po decyzji PiS

Nie jest zaskoczeniem, że to wybory opozycji najchętniej wysłaliby Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę. 97 proc. osób deklarujących poparcie dla Lewicy i 94 proc. popierających Trzecią Drogę jest zdania, że prezes PiS powinien się wycofać z życia politycznego. Takie samo stanowisko ma 91 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowanie bardziej przychylni Jarosławowi Kaczyńskiemu są zwolennicy Konfederacji. Koniec politycznej kariery byłego wicepremiera popiera 59 proc. wyborców tej partii.

Co ciekawe, wyborcy PiS są w tej kwestii podzieleni. 58 proc. uważa, że to jeszcze nie czas, by Jarosław Kaczyński zrezygnował z polityki – „zdecydowanie nie” wybrało 12 proc. badanych, a „raczej nie” 46 proc. Przeciwnego zdania było 32 proc. badanych – 19 proc. uznało, że prezes PiS „zdecydowanie” powinien udać się na emeryturę, a 13 proc., że „raczej” tak powinno się stać.

