Wiadomo, jak będzie wyglądać wizyta Tuska i Dudy w USA. Znamy oficjalny plan

Andrzej Duda i Donald Tusk złożą wspólnie wizytę w Waszyngtonie w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO. Kancelaria Premiera opublikowała już szczegółowy plan wizyty szefa rządu. Donald Tusk wyruszy do Stanów Zjednoczonych w poniedziałek, 11 marca, jednak pierwsze oficjalne punkty zaplanowano na wtorek. Wizytę w Waszyngtonie premier rozpocznie od wpisu w księdze pamiątkowej, po czym uda się do Gabinetu Owalnego, gdzie zaplanowano pamiątkowe zdjęcie Tuska, Dudy i Bidena.

Rozmowy plenarne z udziałem premiera oraz prezydentów Polski i USA rozpoczną się o godzinie 15:35 czasu lokalnego i potrwają około godziny. Następnie przewidziano wypowiedź szefa polskiego rządu dla mediów.

Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawił się również plan wizyty Andrzeja Dudy. We wtorek, 12 marca, prezydent rozpocznie dzień w Kongresie od spotkania z Liderem Większości w Senacie Charlesem Schumeren i Liderem Mniejszości Mitchem McConnellem. Następnie spotka się ze Spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem oraz Liderem Mniejszości Hakeemem Jeffriesem. Po spotkaniach zaplanowano konferencję prasową Andrzeja Dudy, po której prezydent uda się do Białego Domu.

Duda i Tusk w USA. O czym będą rozmawiać z Bidenem?

O wizycie premiera i prezydenta w Waszyngtonie mówił w rozmowie z "Faktem" ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Dyplomata podkreślał, że to "wyjątkowe i ważne" wydarzenie. – Będzie to świętowanie ryzyka podjętego 25 lat temu – ekspansji NATO w celu przyłączenia nowych państw z postkomunistycznego regionu w celu poprawy naszego zbiorowego bezpieczeństwa – podkreślił. – To Joe Biden kierował przygotowaniem ustawy rozszerzającej Sojusz, aby wprowadzić Polskę do NATO. Zatem prezydent Biden od lat jest osobiście zaangażowany w rozbudowę NATO oraz w obronę Polski – przypominał.

– Wymiana handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską rośnie. Myślę, że w tym temacie widzimy dopiero wierzchołek góry lodowej. Więcej interesów jest w drodze. To ważny kamień milowy w stosunkach amerykańsko-polskich. W agendzie prezydenta USA na marzec 2024 roku nie ma bardziej wartościowej przestrzeni niż wizyta polskich władz. Polska dostała ten slot. Gratulacje, panie prezydencie Duda i premierze Tusku – powiedział ambasador.

