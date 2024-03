Andrzej Duda wygłosi orędzie. Znamy termin

W poniedziałek 11 marca o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zwołane przez Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O to, czy prezydent podczas wydarzenia przekaże uczestnikom tajne informacje, był pytany Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta zaprzeczył i poinformował, że Andrzej Duda chciał zorganizować to uroczyste spotkanie przed wylotem do Waszyngtonu, w przededniu 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO.

Posiedzenie RBN i orędzie Andrzeja Dudy. Jakie tematy zostaną poruszone?

Marcin Mastalerek zapowiedział, jakie tematy poruszy Andrzej Duda podczas posiedzenia RBN. – Prezydent będzie mówił m.in. o strategii bezpieczeństwa, dziś podejmie ten temat. Ale też przekaże uczestnikom ze wszystkich stron sceny politycznej, z jaką agendą jedzie do Waszyngtonu, bo ma konkretne pomysły (...). Są to pomysły, by NATO było silniejsze – przekazał szef gabinetu prezydenta na antenie Radia Zet. Marcin Mastalerek zapowiedział także, że Andrzej Duda dzisiaj o godz. 20 wygłosi orędzie. – Bezpieczeństwo powinno być wyłączone ze sporu politycznego. To jest przekaz prezydenta – podkreślił Marcin Mastalerek.

Jednym z omawianych wątków było również to, dlaczego Andrzej Duda podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych nie spotka się z Donaldem Trumpem. – To prezydent Biden zaprosił prezydenta Dudę na spotkanie. Byłoby to naprawdę bardzo mocno nieeleganckie, żeby w dniu, kiedy zaprasza Joe Biden, spotykać się z Donaldem Trumpem. Natomiast, to jest oczywiste, że podczas prezydentury Trumpa prezydent Andrzej Duda świetnie współpracował z ówczesnym prezydentem, który nazywał go swoim przyjacielem. Panowie mają kontakt – przekazał szef gabinetu prezydenta RP w programie „Gość Radia Zet”.

