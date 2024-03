Kiedy siać owies na Wielkanoc i dlaczego warto to zrobić?

Owies to symbol nowego życia i odrodzenia, które niosą ze sobą święta wielkanocne. Wysiewamy go na kilka tygodni przed świętami, by w Niedzielę Wielkanocną cieszyć oczy widokiem zielonych kłosów na przystrojonym stole. Kiedy należy zasiać owies, by odpowiednio urósł na święta i dlaczego warto to robić?

Co symbolizuje owies na Wielkanoc?

Owies wielkanocny, często nazywany również „palmoną” lub „baziami”, symbolizuje nadchodzącą wiosnę oraz odrodzenie życia. Jest to tradycja głęboko zakorzeniona w ludowych zwyczajach wielkanocnych, szczególnie popularna w Polsce i innych krajach słowiańskich. Owies, będąc jednym z pierwszych zasiewów wiosennych, stanowił znak odradzającej się przyrody po zimie i nadzieję na dobre urodzaje.

W czasie świąt owies wielkanocny ma również wymiar religijny – symbolizuje Zmartwychwstanie Chrystusa i zwycięstwo życia nad śmiercią. Palmy wielkanocne, do których często dodaje się zielony owies, są święcone w kościołach w Niedzielę Palmową, na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Zwyczaj ten łączy w sobie elementy pogańskie, związane z cyklem przyrody i zmianami pór roku, z chrześcijańskim przesłaniem Zmartwychwstania. Jest to piękny przykład, jak tradycje ludowe mogą współistnieć i uzupełniać się z obchodami religijnymi.

Kiedy siać owies na Wielkanoc?

Aby owies odpowiednio wyrósł przed świętami i mógł cieszyć oczy, należy zasiać go na dwa lub trzy tygodnie przed Wielkanocą. Wtedy kłosy nie tylko wzejdą, ale i osiągną odpowiednią wysokość, dzięki czemu z łatwością będzie można wykorzystać je do przygotowania domowych dekoracji świątecznych.

Saszetki z nasionami owsu kupimy w sklepach ogrodniczych. Wystarczy ziarenka zasiać w doniczce wypełnionej ziemią i poczekać aż wzejdą. Owiec najlepiej urośnie, jeśli postawimy go na nasłonecznionym parapecie, w ciepłym miejscu w kuchni. Inną alternatywną metodą jest wysianie ziarenek na ligninie lub wacie, która zapewni odpowiednią wilgotność.

Wielkanocne ciasteczka. Będą pięknie wyglądać w świątecznym koszyczku i jeszcze lepiej smakować