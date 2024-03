Andrzej Duda otworzył posiedzenie RBN. „Powinniśmy postawić taki postulat”

W poniedziałek 11 marca o godz. 9:00 Andrzej Duda otworzył posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które zostało zorganizowane w przededniu 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. – Spotykamy się po to, by w symboliczny sposób porozmawiać o strategicznych wyzwaniach, które stoją dzisiaj przed bezpieczeństwem Polski w aspekcie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc w znaczeniu naszych więzi euroatlantyckich i sojuszniczych wobec sytuacji, która rozwija się przede wszystkim za naszą wschodnią granicą, wobec odrodzonego rosyjskiego imperializmu – powiedział prezydent.

Andrzej Duda na posiedzeniu RBN. „Przesłanie o wspólnym i jednolitym działaniu”

Andrzej Duda zaznaczył, że jest to dobry moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby Polska mogła stać się częścią NATO. Prezydent wyraził również zadowolenie, że dzisiaj udało się w jednym miejscu zgromadzić całą polską scenę polityczną, która spotyka się, by pokazać, że „w sprawach bezpieczeństwa naszego kraju jesteśmy jednością”.

– Dziękuję za to ogromnie. Mam nadzieję, że to nasze przesłanie o wspólnym i jednolitym działaniu, i wspólnej naszej jednolitej postawie idzie w świat i pokazuje także, w którym miejscu dzisiaj jest Polska i że Polska jest dzisiaj rządzona w szerokim tego słowa znaczeniu w sposób niezwykle odpowiedzialny przede wszystkim z uwzględnieniem tego, co najważniejsze dla mieszkających u nas ludzi, którzy nas wybierają – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

– To się dzieje, to jest dzisiaj faktem, że umacniamy naszą armię, czynimy wiele wydatków na ten cel, ale mamy jedno wielkie przekonanie. Jeżeli mówimy: wzmacniamy bezpieczeństwo i nikt nie odważy się zaatakować NATO, to trzeba dodać tutaj jedną rzecz, która musi być dodana. Nikt nie odważy się zaatakować silnego NATO, silnych państw, państw, które będą umiały sprawnie się bronić, będą gotowe i natychmiast staną do obrony swoich granic, ziemi natychmiast. Polska takim państwem dzisiaj się staje – stwierdził prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Andrzej Duda z konkretnym postulatem. „To będzie granica”

W dalszej części wystąpienia Andrzej Duda przedstawił konkretny postulat, który będzie podnosił również w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych. – Uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować. W najbliższym czasie, również podczas wizyty w Białym Domu i będę o tym rozmawiał ze wszystkimi naszymi kolejnymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO w kwaterze głównej – o tym, żeby państwa NATO wspólnie zdecydowały, żeby wymaganiem sojuszu było wydatkowanie 3 proc. PKB na obronność. To będzie granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić – stwierdził.



Więcej informacji wkrótce.