Andrzej Duda ogłosił datę wyborów do Parlamentu Europejskiego

W poniedziałek 11 marca Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie zostanie przeprowadzone w Polsce w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta RP, zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza głowa państwa w drodze postanowienia – „nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy, przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej”.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy kalendarz wyborczy

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca. W Rzeczypospolitej Polskiej będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

W pierwszym punkcie dokumentu wskazano, że do 22 kwietnia należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego oraz komitetu wyborczego wyborców. Do 22 kwietnia należy również powołać okręgowe komisje wyborcze i rejonowe komisje wyborcze.

W dniach 26 kwietnia-6 czerwca wyborcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania. Do 1 maja 2024 roku, do godz. 16 można zgłaszać listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

27 maja – to termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Do tego czasu uprawnieni wyborcy muszą zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego. 7 czerwca 2024 roku o godz. 24:00 oficjalnie zakończy się kampania wyborcza.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Stracona szansa Hołowni na prezydenturę? Czego nie podpisze Duda?Czytaj też:

Jarosław Kaczyński nagle zmienił zdanie. „Otoczenie izoluje prezesa PiS”