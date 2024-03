Posiedzenie RBN. Wiadomo, co padło za zamkniętymi drzwiami

RMF FM dowiedziało się, co padło za zamkniętymi drzwiami podczas RBN. Posiedzenie zostało zwołane w związku z wizytą Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w USA. Polska ma domagać się od Stanów Zjednoczonych więcej amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, więcej sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii oraz gwarancji, że wypowiedź Donalda Trumpa o tym, że USA nie będą bronić krajów NATO, które nie przeznaczają wystarczających środków na obronność, są tylko pustymi słowami.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Znane propozycje prezydenta zza zamkniętych drzwi

Polska ma w zamian deklarować m.in. gotowość do wywierania presji na innych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego ws. zwiększenia wydawania większych pieniędzy na obronność. Joe Biden będzie z kolei domagał się zapewniania, że Polska nie zrezygnuje z budowy amerykańskimi rękami elektrowni jądrowej. Kolejną kwestią ma być gotowość do kontynuacji zakupu sprzętu wojskowego od Stanów Zjednoczonych. Duda ma ustalać w tej sprawie wspólne stanowisko z Tuskiem.

W części jawnej prezydent zdradził, że podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli oraz rozmów z sojusznikami zaproponuje podwyższenie wydatków na obronność z dwóch do trzech proc. PKB. Duda podkreślił, że „na rosyjską agresję musi być jasna i odważna odpowiedź”.

Andrzej Duda otworzył posiedzenie RBN. Chce zwiększenia wydatków na obronność w NATO

Prezydent i premier do Stanów Zjednoczonych polecą w związku z 25. rocznicą wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Cała polska scena polityczna spotyka się, by pokazać, że w sprawach bezpieczeństwa naszego kraju jesteśmy jednością – zaznaczył Duda. – Dziękuję za to ogromnie i mam nadzieję, że nasze przesłanie o wspólnym i jednolitym działaniu idzie w świat i pokazuje, w którym miejscu jest Polska i że Polska jest dzisiaj rządzona w sposób niezwykle odpowiedzialny – dodał.

Prezydent wyraził wdzięczność Władysławowi Kosiniakowi–Kamyszowi za wyrażoną wolę, aby pracować nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Duda przypomniał, że poprzednia pochodzi z 2020 r., a rozpoczęcie rosyjskiej agresji na Ukrainę wprowadziło ogromną zmianę. Prezydent zakończył, że dokument będzie gotowy przed trzecią rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Andrzej Duda wygłosi orędzie. Znamy termin

