Abp Gądecki zabrał głos ws. aborcji. Padły słowa o „samobójstwie”

W rządzącej koalicji trwa spór o aborcję. Niedawno marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję, zgodnie z którą posłowie ustawą dot. zabiegu zajmować się będą za miesiąc – 11 kwietnia. To oburzyło posłanki Lewicy. – Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w szufladach nie ma żadnych schowanych projektów, a właśnie pan to robi – stwierdziła Anna Maria Żukowska na sali sejmowej.

O aborcji nieustannie mówi się także w Kościele.

„Samobójstwo popełniane na społeczeństwie”

Zdaniem abp. Gądeckiego działania promujące aborcję to „samobójstwo popełniane na społeczeństwie” – cytuje kościelnego hierarchę Polska Agencja Prasowa i episkopat.pl. Duchowny wskazał na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, po której w Polsce, w 2021 roku, rozpętały się ogólnopolskie protesty (ich organizatorem był Strajk Kobiet). Zdaniem abp. Gądeckiego wyrok był „ważny i doniosły, gdyż pokazał szczyt tego, co można osiągnąć w odniesieniu do ochrony życia”.

Mówiąc o późniejszych protestach, duchowny stwierdził, że wybuchły dlatego, iż ich uczestnicy „nie czuli”, że rodziny, które wzięłyby na siebie odpowiedzialność za wychowywanie dzieci z wadami letalnymi, otrzymałyby pomoc.

Abp. Gądecki uważa, że życie to jeden z głównych priorytetów i dla KEP, i dla „społeczności polskiej”. Zwrócił m.in. uwagę na niski współczynnik dzietności w Polsce.



Już wkrótce wybrany zostanie nowy przewodniczący KEP

Jak przypomina PAP, w trakcie Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski – między 13 a 14 marca – wybrany zostanie nowy przewodniczący KEP, a także nowy wiceszef ciała zrzeszającego polskich biskupów. Z tej właśnie okazji abp Gądecki zrobił podsumowanie dekady swojej pracy.

