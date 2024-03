Zbigniew Ziobro przeszedł skomplikowaną operację. „Mam jeszcze duże trudności z oddychaniem”

Zbigniew Ziobro kilka miesięcy temu wycofał się z aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Taka decyzja została spowodowana diagnozą choroby nowotworowej. Pod koniec lutego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry mówił Jacek Ozdoba.

– To jest trudny czas dla nas. Sądzę, że minister Ziobro jest niezastąpioną osobą – powiedział poseł Suwerennej Polski w programie „Mówiąc Wprost”. – Teraz (Zbigniew Ziobro – red.) jest po chemioterapiach i jest przygotowywany do kolejnych działań w walce z nowotworem przełyku. To jest trudne dla wszystkich – dodał polityk.

Zbigniew Ziobro przeszedł operację. „Trwa walka z bólem”

We wtorek 12 marca Zbigniew Ziobro opublikował wpis w mediach społecznościowych. Na wstępie podziękował osobom, które okazują mu wsparcie w walce z chorobą. „Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił” – napisał lider Suwerennej Polski na portalu X (dawnym Twitterze).

W dalszej części Zbigniew Ziobro zaznaczył, że ma problemy m.in. z mówieniem, dlatego też wybrał sposób komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Trwa walka z bólem – dostaję bardzo silne leki przeciwbólowe, mam jeszcze duże trudności z oddychaniem i mówieniem, chwilowo zanika mi głos i dostaję silnej chrypki. Dlatego mój stan zdrowia pozwala jedynie na taką drogę komunikacji z Państwem. Wszystkim życzę zdrowia i jeszcze raz gorąco dziękuję za wsparcie!” – napisał Zbigniew Ziobro.

