Judyta Prokopowicz straciła stanowisko wiceszefowej KSP. Kierwiński komentuje

We wtorek, 12 marca p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń odwołał kom. Judytę Prokopowicz ze stanowiska zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. „Funkcje kierownicze w polskiej policji mogą pełnić wyłącznie osoby, które cieszą się zaufaniem społecznym i dają gwarancję równego traktowania wszystkich obywateli” – uzasadniono.

Odwołano wiceszefową stołecznej policji

Kom. Prokopowicz została powołana na stanowisko pod koniec lutego, na wniosek Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka. Po nieco ponad dwóch tygodniach anonimowi policjanci mieli stwierdzić w rozmowie z RMF FM, że decyzja podjęta przez szefa policji jest „niezrozumiała” i ocenić dotychczasową karierę nowej zastępczyni jako „szokującą”.

Rozmówcy rozgłośni podkreślili, że policjantka była znana z nadgorliwości w pisaniu aktów oskarżenia przeciwko osobom, które uczestniczyły w demonstracjach przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Domagała się m.in. skazania Władysława Frasyniuka i ponad 20 obywateli, którzy w 2018 roku próbowali zablokować marsz neofaszystów.

Komentarze po odwołaniu Judyty Prokopowicz

Z ustaleń RMF FM wynika, że nadinsp. Dzierżak nie poinformował insp. Boronia o kwestionującej apolityczność działalności kom. Prokopowicz. Z tego względu Komendant Główny Policji zdecydował o jej odwołaniu. Zapewnił jednak, że nie zamierza ingerować w decyzje kadrowe komendantów wojewódzkich, dopóki nie będą podważać profesjonalizmu i zaufania do policji.

Do sytuacji w mediach społecznościowych odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Komendant M. Boroń dokonał niezbędnej zmiany w stołecznej policji” – stwierdził we wpisie opublikowanym we serwisie X (dawniej Twitter).

