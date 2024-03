Morawiecki o największym błędzie w kwestii obronności. „Nie zapominajmy o tym”

Były premier postanowił w mediach społecznościowych odnieść się do rocznicy wstąpienia Polski do NATO. – 25 lat temu miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. 12 marca 1999 roku wstąpiliśmy do NATO, co stanowiło spełnienie marzeń i ukoronowanie wieloletnich wysiłków Polaków. Staliśmy się integralną częścią wolnego świata i najpotężniejszego sojuszu militarnego w dziejach. Dzięki tej historycznej decyzji obecność Polski w dawnej, sowieckiej strefie wpływów została ostatecznie zakończona. – zaczął swój wpis Mateusz Morawiecki.

Wejście do NATO ponad podziałami

Jego zdaniem wejście Polski do NATO stanowiło efekt wieloletnich działań podejmowanych przez polityków z różnych opcji, dyplomatów, wojskowych i wielu innych ekspertów, którym na sercu leżały polskie sprawy.

Czytaj też:

Zagraniczne media reagują na słowa Sikorskiego. „Bombowe oświadczenie”

– Ci ludzie działali ponad politycznymi podziałami, wiedząc, że kwestie bezpieczeństwa Polski są ważniejsze niż partykularne interesy, partyjne barwy i ideologiczne spory. Wszystkim, którzy doprowadzili do wstąpienia Polski do NATO, należą się szacunek i podziękowania – stwierdził były premier.

Morawiecki o rosyjskim imperializmie

Zdaniem Morawieckiego NATO musi być dzisiaj bardziej aktywne i zjednoczone. Szczególnie w obliczu zagrożenia rosyjskim imperializmem. Były premier twierdzi, że największym błędem byłaby wiara w to, że bezpieczeństwo można osiągnąć przez izolację. Morawiecki uważa, że w dzisiejszym świecie bezpieczeństwo jest kolektywnym przedsięwzięciem.

– Polska najlepiej zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego rząd, którym miałem zaszczyt kierować, radykalnie zwiększył wydatki na obronność i zapoczątkował największe w historii programy zakupu uzbrojenia dla polskiej armii. Już teraz przeznaczamy na obronność aż 4 proc. naszego PKB – najwięcej spośród państw Paktu Północnoatlantyckiego. – pisze Morawiecki.

Przy tym były premier prosi, żeby nie zapominać także o polskich żołnierzach, których ciężka praca i poświęcenie są podstawą naszego bezpieczeństwa. Dlatego, ego zdaniem, uzbrojenie i infrastruktura powinny być nadal modernizowane. Należy także wdrażać programy szkoleniowe, które zapewnią, że nasze siły zbrojne będą gotowe stawić czoła wszelkim wyzwaniom.

Wydatki na wojsko to nie koszt

– Pieniądze wydane na obronność nie są kosztem. To inwestycja w naszą wolność, bezpieczeństwo, stabilność, rozwój gospodarczy, nowe technologie i miejsca pracy – kluczowe dla naszej przyszłości – pisze Morawiecki.

Na koniec były premier apeluje również, żeby nie zapominać o tym, że siła NATO nie wynika wyłącznie z broni, jaką posiadamy, ale również z wartości, które podzielamy.

– Tyrania i imperializm nigdy nie wygrają z siłą demokracji, wolności i solidarności! 25 lat temu, dzięki przyjęciu Polski, także NATO stało się silniejsze, a Europa bezpieczniejsza. Dziś musimy wzmacniać się jeszcze bardziej. Tego wymaga przyszłość! To nasza wspólna misja. Misja Zachodu i całej Wspólnoty Transatlantyckiej – zakończył swój wpis były premier.

Czytaj też:

Kwaśniewski o „strategicznej klęsce Putina”. „Diabli wzięli tę koncepcję”Czytaj też:

Rosja może zaatakować Polskę? Tak odpowiedział Kosiniak-Kamysz