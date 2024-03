Nastolatek zaatakował księdza. Powód wstrząsnął mieszkańcami

Do ataku doszło pod koniec 2023 r., gdy 80-letni ksiądz wracał z posługi dla chorych. Nagłe zaatakowanie przez 18-latka sprawiło, że duchowny doznał obrażeń ciała, a także głowy. Sprawca uderzył go w plecy, co doprowadziło do jego upadku. Co jednak zaskakujące, to nie był jedyny aspekt tego incydentu.

18-latek nie zaatakował bez powodu

Nagrania z kamer monitoringu umożliwiły funkcjonariuszom szybkie ustalenie sprawcy i jego zatrzymanie. Jednak to, co wyznał podczas przesłuchania, rzuca nowe światło na całą sytuację. Młody mężczyzna, zamiast zaprzeczać lub próbować uniknąć odpowiedzialności, otwarcie wyznał, że dopuścił się tego aktu w celu zemsty.

Relacja 18-latka była niezwykle wstrząsająca. Mówił o traumatycznych przeżyciach, których doświadczył z rąk tego samego księdza, którego teraz zaatakował. Wyjaśnił, że był wykorzystywany seksualnie przez duchownego i że akt przemocy był dla niego formą obrony i próbą wymierzenia sprawiedliwości.

Skomplikowana sprawa zaatakowanego księdza

To, co nastąpiło po tym wyznaniu, jeszcze bardziej skomplikowało sytuację. Śledczy ujawnili, że zarówno młody sprawca, jak i sam ksiądz, zostali oskarżeni o przestępstwa seksualne. Oskarżenia dotyczą wykorzystywania seksualnego nieletnich, a śledztwo wykazało, że te przestępstwa miały miejsce w latach 2012 roku.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu podjęła kroki w kierunku postawienia zarzutów księdzu, którym jest emerytowany kapelan Leon Cz. Termin procesu został już ustalony, a wydarzenie będzie rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Kozienicach.

Ta sytuacja pokazuje problem nadużyć w kościele. To także wyzwanie dla kościoła, aby w końcu krytycznie patrzył na własne struktury i procedury, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

