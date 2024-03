Joe Biden zapowiada wielką pożyczkę dla Polski. Ujawniono szczegóły

Trwa historyczna wizyta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. Głównym punktem programu jest rozmowa prezydenta i premiera z Joe Bidenem. Podczas briefingu prasowego przed rozpoczęciem spotkania doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przekazał dobre wieści dla naszego kraju.

– Joe Biden podzieli się z przywódcami Polski informacją, że Stany Zjednoczone planują nową, bezpośrednią pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing. Co więcej, prezydent zaoferuje Polsce sprzedaż 96 śmigłowców Apache – przekazał. Przedstawiciel amerykańskiej administracji zaznaczył, że te inicjatywy pomogą Polsce bronić się za pomocą najnowszych technologii, a jednocześnie będą korzystne dla amerykańskiego przemysłu obronnego.

Już w ubiegłym roku polski rząd zgłosił zamiar kupna 96 śmigłowców Apache i podpisał pierwsze umowy offsetowe w tej sprawie. Departament Stanu USA wyraził zgodę na transakcję, której wartość maksymalną szacowano na 12 mld dolarów, w sierpniu 2023 roku.

Andrzej Duda w USA. Tak amerykańscy politycy zareagowali na jego słowa

We wtorek 12 marca Andrzej Duda spotkał się z liderem większości w amerykańskim Senacie Charlesem Schumerem oraz z liderem mniejszości Mitchem McConnellem. Następnie odbył spotkania ze spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem. Rozmawiał również z liderem mniejszości w izbie – Hakeemem Jeffriesem.

Po zakończeniu rozmów prezydent powiedział dziennikarzom, że amerykańscy politycy pozytywnie odnieśli się do do jego propozycji zwiększenia wymogu wydatków na obronność w NATO. – Z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki zostały podniesione z 2 do 3 proc. PKB – powiedział Andrzej Duda.

– Czym innym było pytanie o bezpieczeństwo w 2014 roku, kiedy podejmowano decyzję o 2 proc., a co innego jest dzisiaj, po 10 latach, kiedy widzimy pełnoskalową rosyjską agresję na Ukrainę i rzeczywiście realną groźbę rosyjskiego imperializmu, który przybrał najbardziej drapieżną, czyli wojenną formę. To zostało przyjęte z dużym zrozumieniem, bardzo pozytywnie – wyjaśnił.

Czytaj też:

Kwaśniewski o wizycie Dudy i Tuska w USA. „Życie zweryfikuje takie spotkania”Czytaj też:

Nietypowe zdjęcie Dudy z USA. Prezydent znalazł czas na aktywność sportową