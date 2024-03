Poruszające słowa Tuska do Bidena. Przywołał cytat z JP II

W Białym Domu trwa spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z Joe Bidenem. W rozmowach uczestniczą również m.in. Marcin Mastalerek z Kancelarii Prezydenta oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Przed rozpoczęciem rozmów prezydent i premier wygłosili krótkie przemówienia, których adresatem był amerykański przywódca.

Wizyta w USA. Co Donald Tusk powiedział Joe Bidenowi?

– Chciałbym, żeby wiedział pan, że pana kampania stanowiła dla mnie inspirację 4 lata temu. W imieniu Polaków chciałbym przekazać panu przesłanie: nasz kraj jest teraz stabilną demokracją. To kraj, dla którego tak ważne jest bezpieczeństwo całego regionu – powiedział szef polskiego rządu.

W dalszej części swojej wypowiedzi Donald Tusk przywołał wypowiedź polskiego papieża. — Jan Paweł II powiedział, że nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski. Dziś mogę powiedzieć, że nie może być bezpiecznej Europy bez silnej Polski. Mogę również powiedzieć, że nie może być sprawiedliwej Europy bez wolnej i niepodległej Ukrainy — podkreślił Donald Tusk na początku spotkania z Joem Bidenem.

Szef polskiego rządu zapewnił, że „przyjechał do USA z prezydentem Andrzejem Dudą, by potwierdzić, że Polska jest i będzie solidnym filarem społeczności transatlantyckiej niezależnie, kto wygra wybory”. – Traktujemy poważnie nasze zobowiązania – zapewnił.

Joe Biden odpowiedział Donaldowi Tuskowi

W odpowiedzi Joe Biden zapewnił, że zaangażowanie USA w Polsce jest żelazne. – Zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich. Musimy myśleć dokładnie tak samo. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę – zaznaczył amerykański przywódca.

Andrzej Duda zwrócił się z mocnym przesłaniem do Joe Bidena

Prezydent Polski zaznaczył, że dzisiejsza wizyta wysyła ważny komunikat, który potwierdza strategiczny charakter polsko-amerykańskich relacji. – Mam nadzieję, że nasza wspólna wizyta razem z premierem będzie miała udział w pogłębieniu dwustronnych relacji. Chcemy je dalej rozwijać – mówił.

Głowa państwa nawiązała również do 25. rocznicy obecności Polski w NATO. – Nie ma lepszego miejsca, w którym moglibyśmy świętować tę wyjątkową rocznicę niż Biały Dom. Odważne decyzje zostały podjęte właśnie tutaj. NATO rozszerzyło się na wschód, Polska dołączyła do wolnego świata, do którego zawsze należała – tłumaczył prezydent. – Za tę odważną decyzję chce podziękować Amerykanom, którzy mieli w tym udział – dodał Andrzej Duda i podziękował także Joe Bidenowi.

Prezydent zaznaczył, że rosyjska agresja wobec Ukrainy pokazuje, że USA są i powinny pozostać liderem bezpieczeństwa. – Natomiast nasi sojusznicy muszą wziąć na swoje barki więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo całego Sojuszu. Dlatego uważamy, że niezbędne jest, aby wszystkie kraje podniosły swój procent wydatków PKB na obronność do 3 proc. 2 proc. było dziesięć lat temu – powiedział nawiązując do swojego postulatu, o którym mówił m.in. w orędziu do narodu polskiego.

Czytaj też:

Joe Biden zapowiada wielką pożyczkę dla Polski. Ujawniono szczegółyCzytaj też:

Nietypowe zdjęcie Dudy z USA. Prezydent znalazł czas na aktywność sportową