Szokujące odkrycie niedaleko Ostródy. Spacerowicz natrafił na ludzkie szczątki

W niedzielę, 10 marca, jeden ze spacerowiczów dokonał szokującego odkrycia. W okolicy miejscowości Kajkowo, nieopodal osiedla Widok, natrafił na resztki ludzkiego ciała. Zawiadomienie trafiło do policji, która natychmiast podjęła działania. Na miejscu znaleziono szczątki, które ze względu na uszkodzenia i stan rozkładu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację. Ciało praktycznie sprowadza się do samego szkieletu.

Szokujące odkrycie niedaleko Ostródy

Podkomisarz Michał Przybyłek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, wyjaśnia: – Ciężko jest określić, czy szczątki należą do mężczyzny czy kobiety. Zostały one zabezpieczone do dalszych badań. Prokurator określi, jakie metody identyfikacji zostaną zastosowane. Będziemy brali pod uwagę różne hipotezy i postaramy się ustalić, w jaki sposób te szczątki się tam znalazły – czy odpowiedzialne są osoby trzecie, czy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek – mówi dla portalu gazetaolsztynska.pl.

Atak wilków w Kajkowie?

Nieoficjalne informacje sugerują, że ciało mogło zostać rozszarpane przez wilki. W pobliskiej miejscowości wcześniej miało dojść do ataku tych drapieżników na psy. Jednak na razie nie można tego potwierdzić. Policja będzie prowadzić dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności śmierci i ustalić, czy doszło do przestępstwa.

Szczątki zostały zabezpieczone na polecenie prokuratora i przewiezione do prosektorium. Tam przeprowadzone zostaną badania, a być może konieczne będzie wykonanie badań DNA. To proces, który może potrwać kilka tygodni. Policja będzie również analizować, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych czy z udziałem osób trzecich.

Mieszkańcy Kajkowa są wstrząśnięci tym makabrycznym odkryciem. Wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, a tajemnica tego tragicznego wydarzenia dalej otoczona jest mgłą niepewności.

Czytaj też:

Skandal w Białymstoku. Nauczyciel miał wykorzystywać seksualnie uczennice

Czytaj też:

Dwulatka ciężko poparzona w przedszkolu. Wstrząsająca relacja matki

Czytaj też:

Putin straszy Wojskiem Polskim. „Nigdy już stamtąd nie wyjdą”