Biedroń niemal skopiował wpis Tuska. Tak na „zaczepkę” zareagował Hołownia

„Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania” – napisał Donald Tusk na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Post premiera został opublikowany kilka minut przed godz. 8.

Wpis Tuska wywołał reakcje. Hołownia: Premierze, dość kłótni – do przodu

Dosłownie kilkanaście minut później w mediach społecznościowych pojawił się wpis Roberta Biedronia, który wywołuje jednoznaczne skojarzenia z cytowanym wcześniej postem szefa polskiego rządu. „Taktyczne głosowanie części zwolenników Lewicy na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania” – czytamy we wpisie jednego z liderów Lewicy.

Do wymiany zdań włączył się Szymon Hołownia. „Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi i Polski 2050. Panie Premierze, dość kłótni – do przodu” – napisał lider Polski 2050.

Głos w sprawie zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz. „Polacy oczekują od rządu konkretów i to gwarantuje Trzecia Droga. Nie czas na przepychanki, tylko intensywną pracę, by przywrócić normalność i zagwarantować Polakom bezpieczeństwo. Dość kłótni, do przodu!” – napisał przewodniczący PSL.

Zgrzyt w koalicji rządzącej. Spór o projekty dotyczące aborcji

Na kilka tygodni przed terminem przeprowadzenia wyborów samorządowych w koalicji rządzącej wytworzyło się napięcie dotyczące projektów dotyczących aborcji. KO i Lewica opowiadają się za liberalizacją prawa, a Trzecia Droga uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że posłowie nie zajmą się projektami dotyczącymi aborcji przed pierwszą turą wyborów samorządowych.

– Różnimy się w koalicji w sprawie aborcji. Mówiąc o tej kwestii trzeba nam spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro, nie wprowadzić więcej zła – powiedział lider Polski 2050 podczas spotkania otwartego w Tychach. Szymon Hołownia podkreślił, że decyzja o odłożeniu prac nad projektami dała partiom czas na przygotowanie się do rozmowy na tak ważny temat. Słowa marszałka Sejmu były szeroko komentowane.

