Pierwszy dzień wiosny. Czy w dzień wagarowicza trzeba iść do szkoły?

Pierwszy dzień wiosny obchodzimy najczęściej 21 marca. Tego dnia w przedszkolach i szkołach odbywają się festyny, pikniki i zabawy, które symbolicznie odnoszą się do dawnych zwyczajów topienia marzanny i żegnania zimy. Pierwszy dzień wiosny nazywany jest również dniem wagarowicza, bo w niektórych szkołach w tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych, są za to organizowane inne aktywności dla uczniów.

Dlaczego świętujemy pierwszy dzień wiosny?

Pierwszy dzień wiosny, znany również jako równonoc wiosenna, to dzień, w którym dzień i noc mają równą długość. W kalendarzu astronomicznym dzień ten oznacza początek wiosny i zazwyczaj przypada na 20 lub 21 marca na półkuli północnej, a na półkuli południowej na 22 lub 23 września. Data równonocy może się różnić z roku na rok ze względu na to, że rok ziemski trwa nieco dłużej niż 365 dni, co jest korygowane w kalendarzu za pomocą lat przestępnych.

Pierwszy dzień wiosny jest symbolizuje odrodzenie życia po zimie i nowy początek. W niektórych krajach, jak np. w Polsce, ten dzień jest również okazją do zabawnych tradycji, takich jak topienie marzanny, czyli słomianej kukły symbolizującej zimę.

Dzień wiosny czy dzień wagarowicza?

W dzień wiosny obchodzony jest również dzień wagarowicza. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „vago, vagare”, co oznacza „włóczyć się, wałęsać”. W Polsce korzeni tego święta upatruje się w zwyczaju topienia marzanny, gdy dzieci zamiast zajęć lekcyjnych szły nad rzekę, by symbolicznie pożegnać zimę. Dziś dzień wagarowicza ma raczej zabawny charakter, a wiele placówek patrzy przychylniej na uczniów, którzy decydują się nie uczestniczyć tego dnia w zajęciach szkolnych. Jeszcze w okresie PRL-u było to surowo zabronione, a każda nieusprawiedliwiona nieobecność piętnowana.

Warto jednak podkreślić, że dziś uczniowie nie znikają tak chętnie z zajęć jak kiedyś. W dniu wagarowicza w szkołach najczęściej odbywają się różne turnieje, konkursy, gry i zabawy, które skutecznie zniechęcają do opuszczania placówki. Niektórzy nauczyciele organizują także wycieczki rekreacyjne, zachęcające dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu.

